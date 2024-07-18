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Mersin’de Bir Züccaciye Mağazası İndirim Yapınca Müşteriler Akın Etti

Mersin’de Bir Züccaciye Mağazası İndirim Yapınca Müşteriler Akın Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 16:57

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Zaman zaman yapılan indirimlerle birlikte mağazalarda kaos yaşandığına dair haberler görürken bugün benzer bir senaryo daha yaşandı. Mersin’de bir züccaciye mağazasının indirim duyurusuyla birlikte müşteriler mağazanın açılış saatinde kapıda kuyruk oluşturdu.

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Mağazanın kapısının açılmasıyla birlikte çalışan o anları kayda almaya başladı.

Mağazanın kapısının açılmasıyla birlikte çalışan o anları kayda almaya başladı.

İçeriye akın eden müşteriler ürünleri almak isterken yaşanan izdihamda bağırış sesleri havada uçuştu.

İçeriye akın eden müşteriler ürünleri almak isterken yaşanan izdihamda bağırış sesleri havada uçuştu.

İşte o anlar 👇

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Kzlt

Altı üstü çanak alayım derken çanaktan olacaksınız. Ümmeti ne hale getirdiler. Gerçi kimse halkı bu hale düşürmedi çoğunluk zaten böyleydi. Ucuz veya bedava ... Devamını Gör

Otto Skorzeny

Bunlar şimdi insan mı ? Kendi akrabam bile olsa geh geh galey galey diyebilirim ancak .

gur.ebrar34

Ottocum Bingöllü çoban bunlardan daha asil 😀adam 50 yaşındaydı ama damatlık takımını giyip bekliyordu :)))

gamzeberktas

yeminle cahillikten başka bir şey degil ben gidip de kendimi rezil etmem