Mersin’de Bir Züccaciye Mağazası İndirim Yapınca Müşteriler Akın Etti

Zaman zaman yapılan indirimlerle birlikte mağazalarda kaos yaşandığına dair haberler görürken bugün benzer bir senaryo daha yaşandı. Mersin’de bir züccaciye mağazasının indirim duyurusuyla birlikte müşteriler mağazanın açılış saatinde kapıda kuyruk oluşturdu.