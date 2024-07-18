Mersin’de Bir Züccaciye Mağazası İndirim Yapınca Müşteriler Akın Etti

Zaman zaman yapılan indirimlerle birlikte mağazalarda kaos yaşandığına dair haberler görürken bugün benzer bir senaryo daha yaşandı. Mersin’de bir züccaciye mağazasının indirim duyurusuyla birlikte müşteriler mağazanın açılış saatinde kapıda kuyruk oluşturdu.
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Mağazanın kapısının açılmasıyla birlikte çalışan o anları kayda almaya başladı.
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İçeriye akın eden müşteriler ürünleri almak isterken yaşanan izdihamda bağırış sesleri havada uçuştu.
İşte o anlar 👇
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Altı üstü çanak alayım derken çanaktan olacaksınız. Ümmeti ne hale getirdiler. Gerçi kimse halkı bu hale düşürmedi çoğunluk zaten böyleydi. Ucuz veya bedava ... Devamını Gör
Bunlar şimdi insan mı ? Kendi akrabam bile olsa geh geh galey galey diyebilirim ancak .
Ottocum Bingöllü çoban bunlardan daha asil 😀adam 50 yaşındaydı ama damatlık takımını giyip bekliyordu :)))
yeminle cahillikten başka bir şey degil ben gidip de kendimi rezil etmem