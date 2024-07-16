Yunanistan’a Gidenler Öve Öve Bitiremiyor: Bir Kadın Tatilde Ne Kadar Harcadıklarını Paylaştı

Tatil sezonu gelmişken hatta yarılanmışken birçok kişi kapıda vize uygulamasıyla birlikte tercihlerini Yunanistan’dan yana yaptı. Hal böyle olunca fiyatlar açısından Türkiye ile kıyaslamalar da başladı. Herkes Yunanistan’ın konaklamadan eğlence mekanlarına kadar daha uygun olduğuna dair paylaşımlarıyla gündemde.