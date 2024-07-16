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Yunanistan’a Gidenler Öve Öve Bitiremiyor: Bir Kadın Tatilde Ne Kadar Harcadıklarını Paylaştı

Yunanistan’a Gidenler Öve Öve Bitiremiyor: Bir Kadın Tatilde Ne Kadar Harcadıklarını Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 23:40

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Tatil sezonu gelmişken hatta yarılanmışken birçok kişi kapıda vize uygulamasıyla birlikte tercihlerini Yunanistan’dan yana yaptı. Hal böyle olunca fiyatlar açısından Türkiye ile kıyaslamalar da başladı. Herkes Yunanistan’ın konaklamadan eğlence mekanlarına kadar daha uygun olduğuna dair paylaşımlarıyla gündemde.

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Bir kadın da paylaşım yapanlardan oldu ve neye ne kadar harcadıklarını paylaştı.

Bir kadın da paylaşım yapanlardan oldu ve neye ne kadar harcadıklarını paylaştı.

Beach’te şezlong ve şemsiye için 5 euro, otopark için 4 euro, 4 kişilik alkol ve yemek için 48 euro, 4 kişilik meyhane içinse 56 euro ödediklerini söyledi.

Beach’te şezlong ve şemsiye için 5 euro, otopark için 4 euro, 4 kişilik alkol ve yemek için 48 euro, 4 kişilik meyhane içinse 56 euro ödediklerini söyledi.

İşte detaylar 👇

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nevertheless

yakında tüm ülkeleri sollayacaz derken yolun sonuna gelmiş bulunmaktayız önceden dışarıdakiler bize gelirdi şimdi bizdekiler dışa çıkar oldu 😂😂

yavuz selim

Şimdi soruyorum kim yunan onlar mı biz mi

Eski Pls

tayyip biraz daha kalsın Nijerya'yı da kıskanacagiz yakinda