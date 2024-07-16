Yunanistan’a Gidenler Öve Öve Bitiremiyor: Bir Kadın Tatilde Ne Kadar Harcadıklarını Paylaştı

Tatil sezonu gelmişken hatta yarılanmışken birçok kişi kapıda vize uygulamasıyla birlikte tercihlerini Yunanistan’dan yana yaptı. Hal böyle olunca fiyatlar açısından Türkiye ile kıyaslamalar da başladı. Herkes Yunanistan’ın konaklamadan eğlence mekanlarına kadar daha uygun olduğuna dair paylaşımlarıyla gündemde.
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Bir kadın da paylaşım yapanlardan oldu ve neye ne kadar harcadıklarını paylaştı.
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Beach’te şezlong ve şemsiye için 5 euro, otopark için 4 euro, 4 kişilik alkol ve yemek için 48 euro, 4 kişilik meyhane içinse 56 euro ödediklerini söyledi.
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yakında tüm ülkeleri sollayacaz derken yolun sonuna gelmiş bulunmaktayız önceden dışarıdakiler bize gelirdi şimdi bizdekiler dışa çıkar oldu 😂😂
Şimdi soruyorum kim yunan onlar mı biz mi
tayyip biraz daha kalsın Nijerya'yı da kıskanacagiz yakinda