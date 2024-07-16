Marmaray'da Gördüğü Genç Kadınları Kıyafetlerinden Dolayı Ayıplayınca Yolcular Arasında Tartışma Çıktı

Marmaray'da bir genç kadın karşısında oturan yaşça büyük bir adamın kendisini ve yanındaki kadını sözlü taciz ettiğini iddia ettiği bir video paylaştı. Kayıtta yaşlı adam genç kadınları göstererek ayıplıyor ve bir başka yolcuyla kavga ediyordu. Genç kadının videosuna kısa sürede etkileşim geldi ve izleyiciler yorumlarda buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kadın, "Bu kişi tarafından yanımda hiç tanımadığım bir kızla beraber sözlü tacize uğradık ve bir adam bizi savundu diye bunlar yaşandı. Müslümanlık yaymakmış amacı." notuyla o anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşlı adam tartıştığı kişiye genç kadınları savunduğu için hakaret ediyordu.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
hâlâ böyle cahil yobazlar olması midemi bulandiyorrr
normaldir mide ilaciyla gezmemiz lazım artık 😉😉
Niye dövmüyorsunuz abi? Dayak cennetten çıkma değil mi?
İnsanlar işten çıkmış evine gidiyor yaptığı kaosa bak,, orası senin torunlarına bağırdığın hıyar yetiştirdiğin bahçen değil!!