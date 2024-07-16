Marmaray'da Gördüğü Genç Kadınları Kıyafetlerinden Dolayı Ayıplayınca Yolcular Arasında Tartışma Çıktı

Marmaray'da bir genç kadın karşısında oturan yaşça büyük bir adamın kendisini ve yanındaki kadını sözlü taciz ettiğini iddia ettiği bir video paylaştı. Kayıtta yaşlı adam genç kadınları göstererek ayıplıyor ve bir başka yolcuyla kavga ediyordu. Genç kadının videosuna kısa sürede etkileşim geldi ve izleyiciler yorumlarda buluştu.