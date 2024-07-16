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Marmaray'da Gördüğü Genç Kadınları Kıyafetlerinden Dolayı Ayıplayınca Yolcular Arasında Tartışma Çıktı

Marmaray'da Gördüğü Genç Kadınları Kıyafetlerinden Dolayı Ayıplayınca Yolcular Arasında Tartışma Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 22:21

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Marmaray'da bir genç kadın karşısında oturan yaşça büyük bir adamın kendisini ve yanındaki kadını sözlü taciz ettiğini iddia ettiği bir video paylaştı. Kayıtta yaşlı adam genç kadınları göstererek ayıplıyor ve bir başka yolcuyla kavga ediyordu. Genç kadının videosuna kısa sürede etkileşim geldi ve izleyiciler yorumlarda buluştu.

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Genç kadın, "Bu kişi tarafından yanımda hiç tanımadığım bir kızla beraber sözlü tacize uğradık ve bir adam bizi savundu diye bunlar yaşandı. Müslümanlık yaymakmış amacı." notuyla o anları paylaştı.

Genç kadın, "Bu kişi tarafından yanımda hiç tanımadığım bir kızla beraber sözlü tacize uğradık ve bir adam bizi savundu diye bunlar yaşandı. Müslümanlık yaymakmış amacı." notuyla o anları paylaştı.

Yaşlı adam tartıştığı kişiye genç kadınları savunduğu için hakaret ediyordu.

Yaşlı adam tartıştığı kişiye genç kadınları savunduğu için hakaret ediyordu.

İşte o anlar 👇

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gamzossssss

hâlâ böyle cahil yobazlar olması midemi bulandiyorrr

nevertheless

normaldir mide ilaciyla gezmemiz lazım artık 😉😉

gur.ebrar34

İnsanlar işten çıkmış evine gidiyor yaptığı kaosa bak,, orası senin torunlarına bağırdığın hıyar yetiştirdiğin bahçen değil!!