Pamuk Gibi Olduk! Sıcaktan Bunalan Sokak Köpeğini Sulayarak Serinleten Koca Yürekli Belediye Çalışanı

İzmir Bostanlı'da bir vatandaşın kayda aldığı anlar hepimizin içini ısıttı. Kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken yalnızca bizler değil, patili dostlarımız da bunalıyor. Bunun bilincinde olan koca yürekli bir belediye çalışanı da elindeki hortumla bir sokak köpeğini yıkarken objektiflere yansıdı.