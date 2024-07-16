Pamuk Gibi Olduk! Sıcaktan Bunalan Sokak Köpeğini Sulayarak Serinleten Koca Yürekli Belediye Çalışanı

İzmir Bostanlı'da bir vatandaşın kayda aldığı anlar hepimizin içini ısıttı. Kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken yalnızca bizler değil, patili dostlarımız da bunalıyor. Bunun bilincinde olan koca yürekli bir belediye çalışanı da elindeki hortumla bir sokak köpeğini yıkarken objektiflere yansıdı.
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Arabayla yanlarından geçen vatandaş belediye çalışanıyla sokak köpeğini öyle görünce kayıtsız kalmak istemedi ve kaydı başlattı.
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Belediye çalışanı ince düşüncesiyle gönülleri fethederken, tatlı köpek de anın tadını çıkarıyordu.
İşte o anlar 👇
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