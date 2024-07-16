Görüş Bildir
Haberler
Video
Kişi Başı 3500 TL ile Tanımadığınız İnsanlarla Bilmediğiniz Bir Konumda Akşam Yemeği

Kişi Başı 3500 TL ile Tanımadığınız İnsanlarla Bilmediğiniz Bir Konumda Akşam Yemeği

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 20:26

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisi sosyal medya hesabından katıldığı bir akşam yemeğini paylaşmasıyla viral oldu. Çünkü konsept pek de alışık olduğumuz türden bir konsept değildi. Bu akşam yemeğinin nerede yapılacağı konusunda hiçbir davetlinin haberi olmazken, davetliler de birbirlerini tanımıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Akşam yemeğini düzenleyen organizasyon, davetlileri özel araçlarla konumun gizli olduğu yere getiriyorlardı.

Akşam yemeğini düzenleyen organizasyon, davetlileri özel araçlarla konumun gizli olduğu yere getiriyorlardı.

Toplamda 26 kişilik olan organizasyon için kişi başı ücret 3500 TL idi. İzleyiciler ise güven konusunda korku yaşayabileceklerini söylerken fiyatı çok bulanlar da oldu.

Toplamda 26 kişilik olan organizasyon için kişi başı ücret 3500 TL idi. İzleyiciler ise güven konusunda korku yaşayabileceklerini söylerken fiyatı çok bulanlar da oldu.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın