Kişi Başı 3500 TL ile Tanımadığınız İnsanlarla Bilmediğiniz Bir Konumda Akşam Yemeği

Bir içerik üreticisi sosyal medya hesabından katıldığı bir akşam yemeğini paylaşmasıyla viral oldu. Çünkü konsept pek de alışık olduğumuz türden bir konsept değildi. Bu akşam yemeğinin nerede yapılacağı konusunda hiçbir davetlinin haberi olmazken, davetliler de birbirlerini tanımıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Akşam yemeğini düzenleyen organizasyon, davetlileri özel araçlarla konumun gizli olduğu yere getiriyorlardı.
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Toplamda 26 kişilik olan organizasyon için kişi başı ücret 3500 TL idi. İzleyiciler ise güven konusunda korku yaşayabileceklerini söylerken fiyatı çok bulanlar da oldu.
İşte detaylar 👇
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