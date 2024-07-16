Kişi Başı 3500 TL ile Tanımadığınız İnsanlarla Bilmediğiniz Bir Konumda Akşam Yemeği

Bir içerik üreticisi sosyal medya hesabından katıldığı bir akşam yemeğini paylaşmasıyla viral oldu. Çünkü konsept pek de alışık olduğumuz türden bir konsept değildi. Bu akşam yemeğinin nerede yapılacağı konusunda hiçbir davetlinin haberi olmazken, davetliler de birbirlerini tanımıyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.