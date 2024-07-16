Oğuzhan Koç’un Katıldığı Programda Kadıköy Tespitleri: “Kadıköy’de Ünlü Olmayan Vatandaşlar Daha Celebrity”

“Batesmotelpro” adlı YouTube kanalının programına katılan Oğuzhan Koç İstanbul’un şahsına münhasır lokasyonlarından Kadıköy için tespitlerde bulundu. Ünlülerin rahatlıkla gezebildiği yerlerden olan Kadıköy hakkında “Kadıköy’de ünlü olmayan vatandaşlar daha celebrity” sözlerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programın sunucusu “Ünlülerin en az umursandığı yer galiba Kadıköy şu anda.” şeklinde düşüncesini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Koç da onu destekleyerek Kadıköy’de ünlülerden ziyade mahallelinin daha popüler olduğunu dile getirdi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın