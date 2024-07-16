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Oğuzhan Koç’un Katıldığı Programda Kadıköy Tespitleri: “Kadıköy’de Ünlü Olmayan Vatandaşlar Daha Celebrity”

Oğuzhan Koç’un Katıldığı Programda Kadıköy Tespitleri: “Kadıköy’de Ünlü Olmayan Vatandaşlar Daha Celebrity”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 23:19

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“Batesmotelpro” adlı YouTube kanalının programına katılan Oğuzhan Koç İstanbul’un şahsına münhasır lokasyonlarından Kadıköy için tespitlerde bulundu. Ünlülerin rahatlıkla gezebildiği yerlerden olan Kadıköy hakkında “Kadıköy’de ünlü olmayan vatandaşlar daha celebrity” sözlerini kullandı.

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Programın sunucusu “Ünlülerin en az umursandığı yer galiba Kadıköy şu anda.” şeklinde düşüncesini belirtti.

Programın sunucusu “Ünlülerin en az umursandığı yer galiba Kadıköy şu anda.” şeklinde düşüncesini belirtti.

Oğuzhan Koç da onu destekleyerek Kadıköy’de ünlülerden ziyade mahallelinin daha popüler olduğunu dile getirdi.

Oğuzhan Koç da onu destekleyerek Kadıköy’de ünlülerden ziyade mahallelinin daha popüler olduğunu dile getirdi.

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