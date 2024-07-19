Görüş Bildir
Haberler
Video
Fransa’da Meclis Başkanı Seçiminde Karşılama Görevi Verilen Aşırı Sağ Vekilin Elini Dahi Sıkmadılar

Fransa’da Meclis Başkanı Seçiminde Karşılama Görevi Verilen Aşırı Sağ Vekilin Elini Dahi Sıkmadılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 08:40

İçerik Devam Ediyor

Fransa’da meclis üyeleri, meclis başkanı seçimi için bir araya geldi. Vekiller bir bir oylarını atarken, onları karşılama görevi ise meclisin en genci olduğu için Flavien Termet adlı aşırı sağ vekile verilmişti. Hal böyle olunca neler yalanmış gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oy kullanan vekillere elini uzatan Flavien Termet hiçbirinden karşılık alamadı.

Oy kullanan vekillere elini uzatan Flavien Termet hiçbirinden karşılık alamadı.

Vekiller elini sıkmadan geçerken kimileri ise alay etti.

Vekiller elini sıkmadan geçerken kimileri ise alay etti.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
9
7
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın