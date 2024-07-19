Fransa’da Meclis Başkanı Seçiminde Karşılama Görevi Verilen Aşırı Sağ Vekilin Elini Dahi Sıkmadılar

Fransa’da meclis üyeleri, meclis başkanı seçimi için bir araya geldi. Vekiller bir bir oylarını atarken, onları karşılama görevi ise meclisin en genci olduğu için Flavien Termet adlı aşırı sağ vekile verilmişti. Hal böyle olunca neler yalanmış gelin birlikte bakalım.
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Oy kullanan vekillere elini uzatan Flavien Termet hiçbirinden karşılık alamadı.
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Vekiller elini sıkmadan geçerken kimileri ise alay etti.
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