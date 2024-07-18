Sokak Köpekleri Hakkında Düzenlenen Yasa İçin Prof. Dr. Ersan Şen’in İsyanı: “Barınaklar Kan Ağlıyor”

TV100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu programa konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa için düşüncelerini ifade etti. “Sokak köpeklerine çözüm ne olmalı?” sorusu tartışılırken Ersan Şen isyan etti.