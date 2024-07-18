Sokak Köpekleri Hakkında Düzenlenen Yasa İçin Prof. Dr. Ersan Şen’in İsyanı: “Barınaklar Kan Ağlıyor”

TV100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu programa konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, sokak köpeklerinin uyutulması hakkında hazırlanan yasa için düşüncelerini ifade etti. “Sokak köpeklerine çözüm ne olmalı?” sorusu tartışılırken Ersan Şen isyan etti.
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Ersan Şen sözlerine “Barınaklar kan ağlıyor zaten. Sen izinsiz satışı, üretimi durdur. Özellikle erkek hayvanlar üzerinden kısırlaştırmayı yap. Bulduğun ilk çözüm öldürmek mi?” şeklinde başladı.
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Ardından ise “Allah sana günah yazar. Bizim kitabımızın neresinde var böyle bir şey? Şu insanların işledikleri suçları dünya üzerinde alsak bütün insanları öldürmek lazım. Bu mu yani bulacağınız çözüm?” ifadelerini de ekledi.
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Dedi Ezgi apartmanının müteahhitini savunacağını canlı yayında hiç çekinmeden söyleyen zat(!)
Helal,ilk skla gelen bu yüzyılda öldürmek mi ,? Kaçıncı yüzyıl ülkesi burası?
Dedi abukat