Bodrum’da Bir Vatandaş Sokakları Çekti ve O Anlar “Esnaf Düşünsün” Notuyla Paylaşıldı

Yunanistan’da kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte Bodrum ile kıyaslamalar da başladı. Tatilciler fiyatların uygunluğu sebebiyle Yunanistan’ı seçmeye devam ederken Bodrum’un eski sezonlara göre daha az rağbet gördüğü konuşuluyor.
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Bodrum esnafları da sosyal medyada isyan ettikleri paylaşımlarıyla gündemde.
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Bugün de Bodrum’un sessizliğiyle ilgili bir paylaşım daha geldi. Sokakların bomboş olduğu görülürken izleyiciler yorumlarda buluştu.
İşte o anlar 👇
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