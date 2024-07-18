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Bodrum’da Bir Vatandaş Sokakları Çekti ve O Anlar “Esnaf Düşünsün” Notuyla Paylaşıldı

Bodrum’da Bir Vatandaş Sokakları Çekti ve O Anlar “Esnaf Düşünsün” Notuyla Paylaşıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 21:33

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Yunanistan’da kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte Bodrum ile kıyaslamalar da başladı. Tatilciler fiyatların uygunluğu sebebiyle Yunanistan’ı seçmeye devam ederken Bodrum’un eski sezonlara göre daha az rağbet gördüğü konuşuluyor.

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Bodrum esnafları da sosyal medyada isyan ettikleri paylaşımlarıyla gündemde.

Bodrum esnafları da sosyal medyada isyan ettikleri paylaşımlarıyla gündemde.

Bugün de Bodrum’un sessizliğiyle ilgili bir paylaşım daha geldi. Sokakların bomboş olduğu görülürken izleyiciler yorumlarda buluştu.

Bugün de Bodrum’un sessizliğiyle ilgili bir paylaşım daha geldi. Sokakların bomboş olduğu görülürken izleyiciler yorumlarda buluştu.

İşte o anlar 👇

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