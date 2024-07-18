Bagaj Kapağı Açık Halde Giden Yolcu Otobüsü Bir Tırın Aynasına Çarptı

Eskişehir-İstanbul istikametinde bir yolcu otobüsü bagaj kapağı açık halde trafikte ilerlerdiği esnada arkasında yer alan araç tarafından kayda alındı. Kayda alan kişi “Bu nasıl bir kafa ben anlamadım” sözlerini dile getirdi.
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Yolcu otobüsü bagaj kapağı açık halde bir süre yol aldıktan sonra yanından geçtiği bir tırın aynasına çarptı.
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Arkalarında yer alan araçtakiler engel olmak isteseler de bir çare bulamayınca otobüsten uzak durmaya karar verdiler.
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