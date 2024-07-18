Trump’a Düzenlenen Suikast Sonrası Destekçileri de Kulaklarını Sargıladı

Geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump silahlı saldırıya uğramış ve kafasını bir anlık çevirmesiyle kurşun kulağını sıyırmıştı. Yaşanan suikastin ardından Donald Trump’ın destekçileri, desteklerini kulaklarını sargıya alarak gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm destekçilerin tek tek kulaklarını sargı bezi ile sardırdığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada da sarılı kulaklarıyla paylaşım yapanlar oldu.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın