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Trump’a Düzenlenen Suikast Sonrası Destekçileri de Kulaklarını Sargıladı

Trump’a Düzenlenen Suikast Sonrası Destekçileri de Kulaklarını Sargıladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 20:47

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Geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump silahlı saldırıya uğramış ve kafasını bir anlık çevirmesiyle kurşun kulağını sıyırmıştı. Yaşanan suikastin ardından Donald Trump’ın destekçileri, desteklerini kulaklarını sargıya alarak gösterdi.

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Tüm destekçilerin tek tek kulaklarını sargı bezi ile sardırdığı görüldü.

Tüm destekçilerin tek tek kulaklarını sargı bezi ile sardırdığı görüldü.

Sosyal medyada da sarılı kulaklarıyla paylaşım yapanlar oldu.

Sosyal medyada da sarılı kulaklarıyla paylaşım yapanlar oldu.

İşte detaylar 👇

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