İzmir Gaziemir’de Çıkan Orman Yangınının Yerleşim Alanına Sıçramasıyla Korku Dolu Anlar Yaşanıyor

Bu Nasıl Vicdan? Bayat Ekmek Toplayan 81 Yaşındaki Yaşlı Adamı Sopayla Dövdü

Sizce Mantıklı mı? Bir Çift Harabe Gibi Bir Ev Satın Alıp İlmek İlmek İşleyerek Hayallerindeki Eve Dönüştürdü