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İzmir Gaziemir’de Çıkan Orman Yangınının Yerleşim Alanına Sıçramasıyla Korku Dolu Anlar Yaşanıyor

İzmir Gaziemir’de Çıkan Orman Yangınının Yerleşim Alanına Sıçramasıyla Korku Dolu Anlar Yaşanıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 23:39

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Yaz aylarının felaketi olan orman yangınları İzmir Gaziemir’de ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şehrin Gaziemir ve Buca ilçelerinin arasında başlayan orman yangınına müdahale saatlerdir sürerken vatandaşlar yangının büyüyerek yerleşim alanlarına da sıçradığını paylaştı.

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Ekiplerle birlikte vatandaşlar da yangına müdahale ederken görüntülerde “Evleri boşaltın” uyarıları yapıldığı duyuluyor.

Ekiplerle birlikte vatandaşlar da yangına müdahale ederken görüntülerde “Evleri boşaltın” uyarıları yapıldığı duyuluyor.

Bölgede yoğunlaşan çalışmalarda rüzgarın sürekli yön değiştiriyor olması zorluk yaşatıyor.

Bölgede yoğunlaşan çalışmalarda rüzgarın sürekli yön değiştiriyor olması zorluk yaşatıyor.

İşte o anlar 👇

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