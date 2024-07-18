Perdeleri Açıkken Cinsel İçerikli Video İzleyen Çifti Kayda Alan Komşular Sitem Etti

İstanbul Pendik’te yaşanan olayda bir çift evlerinde perdelerinin yarısı açıkken cinsel içerikli video izleyince bu durum karşı binada oturan komşuların dikkatini çekti. Komşular, çiftin evini cep telefonlarıyla kayda almaya başladı ve “Bilerek camları açıyorlar arkadaşlar bize buradan sergiliyorlar.” sözlerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunlara ek olarak “Allah belanızı versin.” diyen komşular o anları sosyal medyada paylaşınca izleyiciler onlarla hemfikir olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlarda buluşan izleyicilerden “Adamın evi istediğini yapar.” şeklinde yorumlar geldi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın