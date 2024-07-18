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Perdeleri Açıkken Cinsel İçerikli Video İzleyen Çifti Kayda Alan Komşular Sitem Etti

Perdeleri Açıkken Cinsel İçerikli Video İzleyen Çifti Kayda Alan Komşular Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 23:09

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İstanbul Pendik’te yaşanan olayda bir çift evlerinde perdelerinin yarısı açıkken cinsel içerikli video izleyince bu durum karşı binada oturan komşuların dikkatini çekti. Komşular, çiftin evini cep telefonlarıyla kayda almaya başladı ve “Bilerek camları açıyorlar arkadaşlar bize buradan sergiliyorlar.” sözlerini kullandı.

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Bunlara ek olarak “Allah belanızı versin.” diyen komşular o anları sosyal medyada paylaşınca izleyiciler onlarla hemfikir olmadı.

Bunlara ek olarak “Allah belanızı versin.” diyen komşular o anları sosyal medyada paylaşınca izleyiciler onlarla hemfikir olmadı.

Yorumlarda buluşan izleyicilerden “Adamın evi istediğini yapar.” şeklinde yorumlar geldi.

Yorumlarda buluşan izleyicilerden “Adamın evi istediğini yapar.” şeklinde yorumlar geldi.

İşte detaylar 👇

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