Baba Olunca Otomatik Yüklenen Yalanlara Komedi Fenomeni İlker Gümüşoluk’tan Parodi Geldi

Komedi fenomeni İlker Gümüşoluk, “üşendiği için çocuğuna sürekli yalan söyleyen babalar” başlığıyla bir video paylaştı. Videonun her saniyesi gerçekliğiyle adeta o anlar yaşanıyormuş gibi hissettirirken tebessüm de ettirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım, belki sizlerin de eklemek isteyecekleri olur.