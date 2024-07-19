Baba Olunca Otomatik Yüklenen Yalanlara Komedi Fenomeni İlker Gümüşoluk’tan Parodi Geldi

Komedi fenomeni İlker Gümüşoluk, “üşendiği için çocuğuna sürekli yalan söyleyen babalar” başlığıyla bir video paylaştı. Videonun her saniyesi gerçekliğiyle adeta o anlar yaşanıyormuş gibi hissettirirken tebessüm de ettirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım, belki sizlerin de eklemek isteyecekleri olur.
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İlker Gümüşoluk çocuğunun isteklerini üşendiği için yapmak istemeyen babaların anında ürettiği yalanları anlatıyordu.
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Bu masum yalanlara ebeveynlerinizden denk gelmiş ya da bizzat sizler de söylemiş olabilirsiniz.
Ve bu yalanların ortak özelliği de biliyorsunuz ki gerçeğin yakınından bile geçmiyor olmalarıdır. Sizler de ekleyecekleriniz için buyurun yorumlara.
İşte detaylar 👇
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