Görüş Bildir
Haberler
Video
Baba Olunca Otomatik Yüklenen Yalanlara Komedi Fenomeni İlker Gümüşoluk’tan Parodi Geldi

Baba Olunca Otomatik Yüklenen Yalanlara Komedi Fenomeni İlker Gümüşoluk’tan Parodi Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 10:09

İçerik Devam Ediyor

Komedi fenomeni İlker Gümüşoluk, “üşendiği için çocuğuna sürekli yalan söyleyen babalar” başlığıyla bir video paylaştı. Videonun her saniyesi gerçekliğiyle adeta o anlar yaşanıyormuş gibi hissettirirken tebessüm de ettirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım, belki sizlerin de eklemek isteyecekleri olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlker Gümüşoluk çocuğunun isteklerini üşendiği için yapmak istemeyen babaların anında ürettiği yalanları anlatıyordu.

İlker Gümüşoluk çocuğunun isteklerini üşendiği için yapmak istemeyen babaların anında ürettiği yalanları anlatıyordu.

Bu masum yalanlara ebeveynlerinizden denk gelmiş ya da bizzat sizler de söylemiş olabilirsiniz.

Bu masum yalanlara ebeveynlerinizden denk gelmiş ya da bizzat sizler de söylemiş olabilirsiniz.

Ve bu yalanların ortak özelliği de biliyorsunuz ki gerçeğin yakınından bile geçmiyor olmalarıdır. Sizler de ekleyecekleriniz için buyurun yorumlara.

Ve bu yalanların ortak özelliği de biliyorsunuz ki gerçeğin yakınından bile geçmiyor olmalarıdır. Sizler de ekleyecekleriniz için buyurun yorumlara.

İşte detaylar 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın