Microsoft’ta Yaşanan Teknik Sorun Sebebiyle Uçuşu İptal Olan Kadının Sinir Krizi Geçirdiği Anlar

CrowdStrike Krizi Sebebiyle Havayolu Ulaşımında Yaşanan Aksamanın Boyutu Bir Video ile Gösterildi

Bisikletli Genç Saldırıya Uğramıştı: Aynı Parkta Bir Grup Yine Bisiklete Binmek İsteyen Bir Genci Tehdit Etti