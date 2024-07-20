Microsoft’ta Yaşanan Teknik Sorun Sebebiyle Uçuşu İptal Olan Kadının Sinir Krizi Geçirdiği Anlar

Dün sabah saatlerinde Microsoft’a siber güvenlik sağlayan CrowdStrike sistemlerinde yaşanan teknik sorun sebebiyle dünya genelinde birçok sektör etkilenirken havacılık sektörü ilk sıralarda yer aldı. Hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle birçok uçuşta rötar ya da iptal durumu gerçekleşti.
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Uçuşu iptal olanlar arasında yer alan bir kadın ise durumu normal karşılayamadı ve havaalanında sinir krizi geçirdi.
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Kadının kriz geçirdiği anlar çevresindeki diğer yolcular tarafından kayda alındı.
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