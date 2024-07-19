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İzlerken Canımız Yandı! Metrelerce Yükseklikten Suya Atlayışlarıyla Acıyı Hissettiren Ekip

İzlerken Canımız Yandı! Metrelerce Yükseklikten Suya Atlayışlarıyla Acıyı Hissettiren Ekip

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 15:33

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Deniz ya da havuza atlarken en acıtanı tartışmasız olarak sırt üstü ya da yüzüstü atlamaktır. O acıyla insanın ömründen ömür giderken bir içerik üreticisi arkadaşlarıyla birlikte özel olarak bu atlayışları tercih ettiği bir video hazırladı.

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Başlangıçta yakın mesafelerden ardından ise yüksek mesafelerden kendini suya bırakan ekip sakinliğiyle şaşırttı.

Başlangıçta yakın mesafelerden ardından ise yüksek mesafelerden kendini suya bırakan ekip sakinliğiyle şaşırttı.

Çünkü izleyiciler olarak biz burada onlar adına acıdan adeta kıvrandık.

Çünkü izleyiciler olarak biz burada onlar adına acıdan adeta kıvrandık.

İşte detaylar 👇

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