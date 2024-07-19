İzlerken Canımız Yandı! Metrelerce Yükseklikten Suya Atlayışlarıyla Acıyı Hissettiren Ekip

Deniz ya da havuza atlarken en acıtanı tartışmasız olarak sırt üstü ya da yüzüstü atlamaktır. O acıyla insanın ömründen ömür giderken bir içerik üreticisi arkadaşlarıyla birlikte özel olarak bu atlayışları tercih ettiği bir video hazırladı.
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Başlangıçta yakın mesafelerden ardından ise yüksek mesafelerden kendini suya bırakan ekip sakinliğiyle şaşırttı.
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Çünkü izleyiciler olarak biz burada onlar adına acıdan adeta kıvrandık.
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