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Bir Kadının Otel Odasına Yerleşmeden Önce Aldığı Güvenlik Önlemleri “Bu Kadarına Gerek Var mı?” Dedirtti

Bir Kadının Otel Odasına Yerleşmeden Önce Aldığı Güvenlik Önlemleri “Bu Kadarına Gerek Var mı?” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 14:34

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Özellikle yurt dışı seyahatlerinde uygun fiyatlı otellerde kalan turistlerin odalarına yerleşmeden önce birkaç önlem aldığını sosyal medyada paylaşılan videolardan görüyoruz. Kimileri yerinde önlemler alsa da kimileri abartabiliyor. Şimdiyse dürbünle çevresindeki odaları kontrol eden bir kadının içeriğiyle karşınızdayız.

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Barselona’da bir otelde konaklayacak olan kadın başlangıçta artık klasik diyebileceğimiz, kapının koluna para koymak gibi önlemler aldı.

Barselona’da bir otelde konaklayacak olan kadın başlangıçta artık klasik diyebileceğimiz, kapının koluna para koymak gibi önlemler aldı.

Hijyen unsurlarına da dikkat eden kadının dürbün ile çevredeki odalara bakması ise biraz garipsendi. Peki ya siz ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Hijyen unsurlarına da dikkat eden kadının dürbün ile çevredeki odalara bakması ise biraz garipsendi. Peki ya siz ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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