Fatih Altaylı’nın Programında Mahra Melin’in Babası Murat Pınar’ın Yanıtları Yeniden Gündeme Geldi

Antalya’da köpeklerden kaçarken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar’ın geçtiğimiz günlerde annesi Derya Pınar sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi için gerçekleştirilen komisyona katılmış ve kendisine şovcu diyenlere kaybettiği çocuğunun ayakkabılarını fırlatmıştı. Şimdiyse eşi Murat Pınar geçtiğimiz yıl katıldığı Teke Tek programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.