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Fatih Altaylı’nın Programında Mahra Melin’in Babası Murat Pınar’ın Yanıtları Yeniden Gündeme Geldi

Fatih Altaylı’nın Programında Mahra Melin’in Babası Murat Pınar’ın Yanıtları Yeniden Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 09:46

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Antalya’da köpeklerden kaçarken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar’ın geçtiğimiz günlerde annesi Derya Pınar sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi için gerçekleştirilen komisyona katılmış ve kendisine şovcu diyenlere kaybettiği çocuğunun ayakkabılarını fırlatmıştı. Şimdiyse eşi Murat Pınar geçtiğimiz yıl katıldığı Teke Tek programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

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Fatih Altaylı’nın soruları üzerine ilerleyen programda Murat Pınar "Mezardaki kızımın üzerine yemin ederim ki ben hayatım boyunca köpek ticareti yapmadım." sözlerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın soruları üzerine ilerleyen programda Murat Pınar "Mezardaki kızımın üzerine yemin ederim ki ben hayatım boyunca köpek ticareti yapmadım." sözlerini kullandı.

Ardından ise Altaylı’nın kedi ticareti yaptığına dair soru sorması üzerine “Ücret karşılığında sahiplendirdim.” diyen Pınar’a Altaylı ise “Ona satmak diyoruz.” yanıtını verdi.

Ardından ise Altaylı’nın kedi ticareti yaptığına dair soru sorması üzerine “Ücret karşılığında sahiplendirdim.” diyen Pınar’a Altaylı ise “Ona satmak diyoruz.” yanıtını verdi.

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