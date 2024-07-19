Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur, Cezaevinde Saldırıya Uğradı: 'Dudağı Patladı ve Dişi Kırıldı'
Eylem Tok'un Oğlu Timur Cihantimur, Cezaevinde Saldırıya Uğradı: 'Dudağı Patladı ve Dişi Kırıldı'
Gazeteci Mehmet Sumer, Timur Cihantimur'un Newark'ta sevk edildiği yeni cezaevinde telefon sırası beklerken üç kişi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.
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İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.
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Sumer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Saldıran diğer çocuklar, Cihantimur'un kafasına ve yüzüne vurdular. Saldırı neticesinde Cihantimur'un dudağı patladı ve dişi kırıldı. Olay sonrasında hastaneye sevk edilen Cihantimur'un hastanede yer olmadığı gerekçesiyle tutukevine geri gönderildiği ve Newark'taki tutukevinin karantina bölümüne alındığı belirtildi."
İşte o paylaşım:
Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.
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iyi olmus kim yaptiysa tebrik ederim helal olsun👏👏
acımış oturup aglamıştır anne anne diye ölen çocuğun anneside ağlıyor hala beter ol
İade etmeyin Türkiye ye