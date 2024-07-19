Komşu Ülkede Kriz: Adalar Su Altında Kalabilir

Komşu ülkede iklim krizi çıktı. İklim krizi nedeniyle hava sıcaklıklarının arttığı Yunanistan, gittikçe yükselen deniz suyu seviyesi nedeniyle yarımadaların adaya dönüşmesi, bazı adaların da su altında kalması tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.