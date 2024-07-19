Selahattin Demirtaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: "İddialıyım, Bu Ülkeyi Halkın Desteğiyle Ben Yöneteceğim"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 2015-2017 yılları arasında Diyarbakır, Mardin, Ankara ve Mersin’de yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında açılan davanın karar duruşmasında toplam 5,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkemede söz alan Demirtaş, 'Bugün cezaevinde konuşuyorum, yarın bakarsınız iktidardan konuşurum. İddialıyım. Bir gün Selahattin Demirtaş olarak bu ülkeyi halkın desteğiyle ben yöneteceğim' dedi.