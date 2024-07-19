Selahattin Demirtaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: "İddialıyım, Bu Ülkeyi Halkın Desteğiyle Ben Yöneteceğim"
Selahattin Demirtaş'tan Dikkat Çeken Açıklama: "İddialıyım, Bu Ülkeyi Halkın Desteğiyle Ben Yöneteceğim"
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 2015-2017 yılları arasında Diyarbakır, Mardin, Ankara ve Mersin’de yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında açılan davanın karar duruşmasında toplam 5,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkemede söz alan Demirtaş, 'Bugün cezaevinde konuşuyorum, yarın bakarsınız iktidardan konuşurum. İddialıyım. Bir gün Selahattin Demirtaş olarak bu ülkeyi halkın desteğiyle ben yöneteceğim' dedi.
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Selahattin Demirtaş hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'hükümet ve devlet organlarını alenen aşağılama' suçlamasıyla açılan dava, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
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Artı Gerçek'in haberine göre, Demirtaş, davaya SEGBİS ile bağlandı. Selahattin Demirtaş, suçlamalara karşılık şunları söyledi:
"Bizi hapiste tutabilmek için yapılan hukuksuzluğun faturasını toplum ödüyor. Dolar yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Ekonomiyi, iktidarın aparatına dönüşen yargı çökertti. Demirtaş ve Kavala hapiste kalabilsin diye emekliler her ay 22 bin TL ödüyor. Memurlar bir maaş ödüyor. Tabiri caizse bedelli hapis yatıyoruz, parasını da siz ödüyorsunuz. Neden? Bu iktidar kalabilsin diye. Bugün cezaevinde konuşuyorum, yarın bakarsınız iktidardan konuşurum. İddialıyım. Bir gün Selahattin Demirtaş olarak bu ülkeyi halkın desteğiyle ben yöneteceğim. İntikamcı olmayacağız. Bana bugün ceza verirseniz peynire, domatese biraz daha zam yapmış olacaksınız. Hukuka güveni biraz daha azaltacaksınız."
Demirtaş savunmasını bu sözlerle tamamladı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre Demirtaş'a TCK 301'den 1 yıl 6 ay, TCK 62'den 1 yıl 3 ay, TCK 216'den 1 yıl 6 ay, TCK 62'den 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 5,5 yıl hapis cezası verildi.
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