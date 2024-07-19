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Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Fiyatlarına Zam Kapıda

Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Fiyatlarına Zam Kapıda

Akaryakıt Benzin Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.07.2024 - 17:24

Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Zam şampiyonu olan ve artık araç sahiplerinin şaşırmadığı zam yine kapıda. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, akaryakıt fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Eğer Zelyut'un iddiaları gerçekleşirse mazot 60 liraya dayanacak.

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Enflasyondaki ve brent petroldaki artış pompaya yansımaya devam ediyor.

Enflasyondaki ve brent petroldaki artış pompaya yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, tahminlerini paylaştı. Zelyut, "Artan vergiler ve zamların iki katı üç katı bir şekilde üzerimize geleceği günlere yaklaşıyoruz. Mazot 60 lira olduğu zaman gerisini siz hesaplayın... Bütçede açık tırmandıkça mazotun fiyatı yukarı gidecek" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, tahminlerini paylaştı. Zelyut, "Artan vergiler ve zamların iki katı üç katı bir şekilde üzerimize geleceği günlere yaklaşıyoruz. Mazot 60 lira olduğu zaman gerisini siz hesaplayın... Bütçede açık tırmandıkça mazotun fiyatı yukarı gidecek" dedi.

Zelyut'un tahminleri tutarsa İstanbul'da 44,90 TL olan mazot (Motorin) fiyatı 59.90 TL'ye çıkacak.

Zelyut'un tahminleri tutarsa İstanbul'da 44,90 TL olan mazot (Motorin) fiyatı 59.90 TL'ye çıkacak.

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44.87 TL

Motorin litre fiyatı: 44.83 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45.72 TL

Motorin fiyatı: 45.67 TL

LPG fiyatı: 22.94 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46.12 TL

Motorin fiyatı: 46.12 TL

LPG fiyatı: 22.64 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 46.36 TL

Motorin fiyatı: 46.34 TL

LPG fiyatı: 22.74 TL

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