Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Fiyatlarına Zam Kapıda
Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Fiyatlarına Zam Kapıda
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Enflasyondaki ve brent petroldaki artış pompaya yansımaya devam ediyor.
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Akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Evren Devrim Zelyut, tahminlerini paylaştı. Zelyut, "Artan vergiler ve zamların iki katı üç katı bir şekilde üzerimize geleceği günlere yaklaşıyoruz. Mazot 60 lira olduğu zaman gerisini siz hesaplayın... Bütçede açık tırmandıkça mazotun fiyatı yukarı gidecek" dedi.
Zelyut'un tahminleri tutarsa İstanbul'da 44,90 TL olan mazot (Motorin) fiyatı 59.90 TL'ye çıkacak.
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44.87 TL
Motorin litre fiyatı: 44.83 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 45.72 TL
Motorin fiyatı: 45.67 TL
LPG fiyatı: 22.94 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 46.12 TL
Motorin fiyatı: 46.12 TL
LPG fiyatı: 22.64 TL
ADANA
Benzin fiyatı: 46.36 TL
Motorin fiyatı: 46.34 TL
LPG fiyatı: 22.74 TL
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