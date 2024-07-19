Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Fiyatlarına Zam Kapıda

Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Zam şampiyonu olan ve artık araç sahiplerinin şaşırmadığı zam yine kapıda. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, akaryakıt fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Eğer Zelyut'un iddiaları gerçekleşirse mazot 60 liraya dayanacak.