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Canlı Yayında Aşırı Yemekten Hayatını Kaybetti

Canlı Yayında Aşırı Yemekten Hayatını Kaybetti

Çin Sosyal Medya Fenomeni
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.07.2024 - 20:22

Çin'de yaşayan 24 yaşındaki sosyal medya fenomeninden kötü haber geldi. Pan Xiaoting, canlı yayında aşırı yemek yedikten sonra yaşamını yitirdi.

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Her gün 10 saatten fazla canlı yayında yemek yiyen Xiaoting'in, her öğünde 10 kilogramın üzerinde yiyecek tüketmeye çalıştığı belirtildi.

Her gün 10 saatten fazla canlı yayında yemek yiyen Xiaoting'in, her öğünde 10 kilogramın üzerinde yiyecek tüketmeye çalıştığı belirtildi.

Otopsi raporu, Xiaoting'in ölümünün aşırı yemekten kaynaklandığını doğruluyor. Bu trajik olay, eğlence amaçlı aşırı yemek yemenin tehlikelerini ve canlı yayın sektörünün düzenlenmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Otopsi raporu, Xiaoting'in ölümünün aşırı yemekten kaynaklandığını doğruluyor. Bu trajik olay, eğlence amaçlı aşırı yemek yemenin tehlikelerini ve canlı yayın sektörünün düzenlenmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Başlangıçta az miktarda yiyecek yiyerek canlı yayınlara başladı. Popülerliği arttıkça porsiyonlarını 10 kiloya ve fazlasına çıkardı. Günde 10 saatten fazla yayın yaparak bir izleyici kitlesi edindi ve canlı yayınlarından para kazandı. Ailesi, kazandığı paranın sağlığına değmediğini düşünerek yayıncılığı bırakmasını istedi. Otopsi, Xiaoting'in karnının aşırı derecede genişlediğini ve midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğunu ortaya koydu.

Başlangıçta az miktarda yiyecek yiyerek canlı yayınlara başladı. Popülerliği arttıkça porsiyonlarını 10 kiloya ve fazlasına çıkardı. Günde 10 saatten fazla yayın yaparak bir izleyici kitlesi edindi ve canlı yayınlarından para kazandı. Ailesi, kazandığı paranın sağlığına değmediğini düşünerek yayıncılığı bırakmasını istedi. Otopsi, Xiaoting'in karnının aşırı derecede genişlediğini ve midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğunu ortaya koydu.

Bu olay, sosyal medya platformlarının ve izleyicilerin de sorumluluğunu gündeme getiriyor. Aşırı yemeyi teşvik eden içeriklerin önüne geçilmesi ve izleyicilerin bu tür içeriklere karşı bilinçlenmesi gerekiyor.

Bu olay, sosyal medya platformlarının ve izleyicilerin de sorumluluğunu gündeme getiriyor. Aşırı yemeyi teşvik eden içeriklerin önüne geçilmesi ve izleyicilerin bu tür içeriklere karşı bilinçlenmesi gerekiyor.
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