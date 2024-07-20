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Tokat’a Gelen Japon Turistler Sokakta Ücretsiz Olarak Berberlik Yapınca Rağbet Gördü

Tokat’a Gelen Japon Turistler Sokakta Ücretsiz Olarak Berberlik Yapınca Rağbet Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 10:59

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Japonya’dan Türkiye’ye gelen turist bir çift, Tokat’ta kaldıkları esnada ‘sokak berberliği’ yapmaya karar verdi ve işe koyuldu. Hazırladıkları pankarta “Japonya’dan geldik, karı koca berberiz.” yazan çift yanlarındaki ağaca da “Ücretsiz saç kesimi” yazdılar. Şimdiyse sıra ilk müşterinin gelmesini beklemekteydi.

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Tıraş önemli bir durum olsa da pankartları gören vatandaşlar muhtemelen denemekten zarar gelmez düşüncesiyle sandalyeye oturdu.

Tıraş önemli bir durum olsa da pankartları gören vatandaşlar muhtemelen denemekten zarar gelmez düşüncesiyle sandalyeye oturdu.

Gelenleri tek tek tıraş eden çiftin vesile olduğu bu ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Gelenleri tek tek tıraş eden çiftin vesile olduğu bu ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar 👇

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