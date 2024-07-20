Tokat’a Gelen Japon Turistler Sokakta Ücretsiz Olarak Berberlik Yapınca Rağbet Gördü

Motoruyla Yolculuk Yaptığı Sırada Kaskına Arı Giren Genç Büyük Bir Felaketin Eşiğinden Döndü

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Bir Sosyal Medya Kullanıcısının İstanbul Metrosu ve New York Metrosu Karşılaştırması

Biz Kime Güveneceğiz? Ankara’da Bir Bakkalın Kendisine Emanet Edilen Anahtarları Kopyaladığı Ortaya Çıktı