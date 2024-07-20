Tokat’a Gelen Japon Turistler Sokakta Ücretsiz Olarak Berberlik Yapınca Rağbet Gördü

Japonya’dan Türkiye’ye gelen turist bir çift, Tokat’ta kaldıkları esnada ‘sokak berberliği’ yapmaya karar verdi ve işe koyuldu. Hazırladıkları pankarta “Japonya’dan geldik, karı koca berberiz.” yazan çift yanlarındaki ağaca da “Ücretsiz saç kesimi” yazdılar. Şimdiyse sıra ilk müşterinin gelmesini beklemekteydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tıraş önemli bir durum olsa da pankartları gören vatandaşlar muhtemelen denemekten zarar gelmez düşüncesiyle sandalyeye oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelenleri tek tek tıraş eden çiftin vesile olduğu bu ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın