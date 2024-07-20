Fatih Altaylı’ya Konuk Olan Murat Bardakçı: “Mustafa Kemal İçin ‘Bu Adam Başımıza Bela Olacak’ Diyorlardı”

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış dönemine dair araştırmalarıyla tanıdığımız gazeteci Murat Bardakçı, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Murat Barçakçı, hilafetliğin İngiltere tarafından kaldırıldığının bilinmesiyle ilgili konuştu.
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Murat Bardakçı bilinenin aksine İngiltere’nin hilafetin kaldırılmaması için çaba gösterdiğini "İngiltere'den bir çok belge getirttim. İngiltere, hilafetin kalkmaması için nasıl uğraşmış... Halifeyi Hindistan'a götürmeyi bile düşünmüşler.” sözleriyle anlattı.
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Ardından ise “İç yazışmalarında Mustafa Kemal için 'Bu adam ne yapıyor, başımıza bela olacak' deyip istemiyorlar." sözlerini dile getirdi.
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