Görüş Bildir
Haberler
Video
Fatih Altaylı’ya Konuk Olan Murat Bardakçı: “Mustafa Kemal İçin ‘Bu Adam Başımıza Bela Olacak’ Diyorlardı”

Fatih Altaylı’ya Konuk Olan Murat Bardakçı: “Mustafa Kemal İçin ‘Bu Adam Başımıza Bela Olacak’ Diyorlardı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 14:56

İçerik Devam Ediyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış dönemine dair araştırmalarıyla tanıdığımız gazeteci Murat Bardakçı, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Murat Barçakçı, hilafetliğin İngiltere tarafından kaldırıldığının bilinmesiyle ilgili konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Murat Bardakçı bilinenin aksine İngiltere’nin hilafetin kaldırılmaması için çaba gösterdiğini "İngiltere'den bir çok belge getirttim. İngiltere, hilafetin kalkmaması için nasıl uğraşmış... Halifeyi Hindistan'a götürmeyi bile düşünmüşler.” sözleriyle anlattı.

Murat Bardakçı bilinenin aksine İngiltere’nin hilafetin kaldırılmaması için çaba gösterdiğini "İngiltere'den bir çok belge getirttim. İngiltere, hilafetin kalkmaması için nasıl uğraşmış... Halifeyi Hindistan'a götürmeyi bile düşünmüşler.” sözleriyle anlattı.

Ardından ise “İç yazışmalarında Mustafa Kemal için 'Bu adam ne yapıyor, başımıza bela olacak' deyip istemiyorlar." sözlerini dile getirdi.

Ardından ise “İç yazışmalarında Mustafa Kemal için 'Bu adam ne yapıyor, başımıza bela olacak' deyip istemiyorlar." sözlerini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın