Avcılar’da Alkollü İki Arkadaşın Trafiğin Ortasında Birbirlerine Girdikleri İlginç Anlar

İstanbul Avcılar’da alkollü iki arkadaş trafik akarken yol ortasında tartışmaya başladı ve ardından birbirlerine girdi. Dakikalar boyunca bitmek bilmeyen kavgaları ilginç anlar yaşatırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Olay yerine polisin gelmesiyle birlikte gerginlik sonlandı.