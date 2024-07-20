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Avcılar’da Alkollü İki Arkadaşın Trafiğin Ortasında Birbirlerine Girdikleri İlginç Anlar

Avcılar’da Alkollü İki Arkadaşın Trafiğin Ortasında Birbirlerine Girdikleri İlginç Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 14:12

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İstanbul Avcılar’da alkollü iki arkadaş trafik akarken yol ortasında tartışmaya başladı ve ardından birbirlerine girdi. Dakikalar boyunca bitmek bilmeyen kavgaları ilginç anlar yaşatırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Olay yerine polisin gelmesiyle birlikte gerginlik sonlandı.

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Alkollü iki şahıstan biri arkadaşını darp ederken bir yandan da arabaya binmesi için ikna etmeye çalışıyordu.

Alkollü iki şahıstan biri arkadaşını darp ederken bir yandan da arabaya binmesi için ikna etmeye çalışıyordu.

Sürekli arabalara yakın bir şekilde yere düşen şahıs neyse ki daha büyük bir kaza yaşanmadan arabaya bindi.

Sürekli arabalara yakın bir şekilde yere düşen şahıs neyse ki daha büyük bir kaza yaşanmadan arabaya bindi.

İşte detaylar 👇

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