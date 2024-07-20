Avcılar’da Alkollü İki Arkadaşın Trafiğin Ortasında Birbirlerine Girdikleri İlginç Anlar

İstanbul Avcılar’da alkollü iki arkadaş trafik akarken yol ortasında tartışmaya başladı ve ardından birbirlerine girdi. Dakikalar boyunca bitmek bilmeyen kavgaları ilginç anlar yaşatırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Olay yerine polisin gelmesiyle birlikte gerginlik sonlandı.
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Alkollü iki şahıstan biri arkadaşını darp ederken bir yandan da arabaya binmesi için ikna etmeye çalışıyordu.
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Sürekli arabalara yakın bir şekilde yere düşen şahıs neyse ki daha büyük bir kaza yaşanmadan arabaya bindi.
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