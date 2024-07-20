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Ankara’da Bir Kuru Temizlemeci Diğer Esnaflardan Daha Uygun Fiyat Verdiği İçin Şikayet Edildi

Ankara’da Bir Kuru Temizlemeci Diğer Esnaflardan Daha Uygun Fiyat Verdiği İçin Şikayet Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 13:26

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Ankara’da bir kuru temizleme esnafı olan İlhami Altun bağlı olduğu Ankara Kurutemizleyiciler Çamaşır Genel Temizlik ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'nın takım başına belirlediği 400 TL yerine müşterilerinden 130 TL ücret talep ettiği için şikayet edildi. Halkını düşünerek uygun fiyat veren esnaf şikayet edilmesi karşısında İHA mikrofonlarına konuştu.

Kaynak: İHA

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İHA’dan Ömer Faruk Karataş ve İbrahim Çakmak’ın haberine göre İlhami Altun 130 TL ücret talep ettiği için bir başka esnaf arkadaşı tarafından bağlı olduğu odaya şikayet edildi.

İHA’dan Ömer Faruk Karataş ve İbrahim Çakmak’ın haberine göre İlhami Altun 130 TL ücret talep ettiği için bir başka esnaf arkadaşı tarafından bağlı olduğu odaya şikayet edildi.

Şikayetin ardından odadan aranan İlhami Altun o anları “Oda başkanımız beni arıyor, ‘İlhami Bey ucuz yapıyorsun, niye ucuz yapıyorsun' diyor” sözleriyle anlattı ve “Ucuz yaptığımı şikayet etmiş. Beni takdir etmen, bana plaket vermen lazım. Beni teşvik etmen lazım” dedi.

Şikayetin ardından odadan aranan İlhami Altun o anları “Oda başkanımız beni arıyor, ‘İlhami Bey ucuz yapıyorsun, niye ucuz yapıyorsun' diyor” sözleriyle anlattı ve “Ucuz yaptığımı şikayet etmiş. Beni takdir etmen, bana plaket vermen lazım. Beni teşvik etmen lazım” dedi.

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