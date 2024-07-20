Ankara’da Bir Kuru Temizlemeci Diğer Esnaflardan Daha Uygun Fiyat Verdiği İçin Şikayet Edildi

Ankara’da bir kuru temizleme esnafı olan İlhami Altun bağlı olduğu Ankara Kurutemizleyiciler Çamaşır Genel Temizlik ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'nın takım başına belirlediği 400 TL yerine müşterilerinden 130 TL ücret talep ettiği için şikayet edildi. Halkını düşünerek uygun fiyat veren esnaf şikayet edilmesi karşısında İHA mikrofonlarına konuştu.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İHA’dan Ömer Faruk Karataş ve İbrahim Çakmak’ın haberine göre İlhami Altun 130 TL ücret talep ettiği için bir başka esnaf arkadaşı tarafından bağlı olduğu odaya şikayet edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şikayetin ardından odadan aranan İlhami Altun o anları “Oda başkanımız beni arıyor, ‘İlhami Bey ucuz yapıyorsun, niye ucuz yapıyorsun' diyor” sözleriyle anlattı ve “Ucuz yaptığımı şikayet etmiş. Beni takdir etmen, bana plaket vermen lazım. Beni teşvik etmen lazım” dedi.
İşte tüm detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın