Ankara’da Bir Kuru Temizlemeci Diğer Esnaflardan Daha Uygun Fiyat Verdiği İçin Şikayet Edildi

Ankara’da bir kuru temizleme esnafı olan İlhami Altun bağlı olduğu Ankara Kurutemizleyiciler Çamaşır Genel Temizlik ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'nın takım başına belirlediği 400 TL yerine müşterilerinden 130 TL ücret talep ettiği için şikayet edildi. Halkını düşünerek uygun fiyat veren esnaf şikayet edilmesi karşısında İHA mikrofonlarına konuştu.

Kaynak: İHA