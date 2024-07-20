Doğu Perinçek Cumhuriyet Halk Partisi’nin “%90 Oy Alsa Bile İktidar Olamayacağını” Dile Getirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olduğu programda Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara gelme ihtimalinde kendi fikirlerine göre yaşanabilecekleri anlattı. Perinçek’in ifadeleri “Cumhuriyet Halk Partisi %90 oranında oy alsa da iktidar olamaz.” şeklinde oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Atakan Sönmez’in “CHP şu anki çizgisiyle ülkenin 1. partisi olduğunu söylüyor.” demesi üzerine Perinçek, “Bakın, iktidar olamaz.” sözleriyle konuşmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sönmez ise “İktidar mı muktedir mi?” sorusunu yöneltti. Perinçek’in cevabı ise “Ne iktidar olabilir ne muktedir olabilir. İsterse %90 oy alsın olamaz.” şeklinde oldu.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın