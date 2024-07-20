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Doğu Perinçek Cumhuriyet Halk Partisi’nin “%90 Oy Alsa Bile İktidar Olamayacağını” Dile Getirdi

Doğu Perinçek Cumhuriyet Halk Partisi’nin “%90 Oy Alsa Bile İktidar Olamayacağını” Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 12:54

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olduğu programda Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara gelme ihtimalinde kendi fikirlerine göre yaşanabilecekleri anlattı. Perinçek’in ifadeleri “Cumhuriyet Halk Partisi %90 oranında oy alsa da iktidar olamaz.” şeklinde oldu.

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Gazeteci Atakan Sönmez’in “CHP şu anki çizgisiyle ülkenin 1. partisi olduğunu söylüyor.” demesi üzerine Perinçek, “Bakın, iktidar olamaz.” sözleriyle konuşmaya başladı.

Gazeteci Atakan Sönmez’in “CHP şu anki çizgisiyle ülkenin 1. partisi olduğunu söylüyor.” demesi üzerine Perinçek, “Bakın, iktidar olamaz.” sözleriyle konuşmaya başladı.

Sönmez ise “İktidar mı muktedir mi?” sorusunu yöneltti. Perinçek’in cevabı ise “Ne iktidar olabilir ne muktedir olabilir. İsterse %90 oy alsın olamaz.” şeklinde oldu.

Sönmez ise “İktidar mı muktedir mi?” sorusunu yöneltti. Perinçek’in cevabı ise “Ne iktidar olabilir ne muktedir olabilir. İsterse %90 oy alsın olamaz.” şeklinde oldu.

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