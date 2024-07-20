Doğu Perinçek Cumhuriyet Halk Partisi’nin “%90 Oy Alsa Bile İktidar Olamayacağını” Dile Getirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olduğu programda Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara gelme ihtimalinde kendi fikirlerine göre yaşanabilecekleri anlattı. Perinçek’in ifadeleri “Cumhuriyet Halk Partisi %90 oranında oy alsa da iktidar olamaz.” şeklinde oldu.