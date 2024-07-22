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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Metal Sedye Dikkatsizliği: MR Cihazı Parçalandı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Metal Sedye Dikkatsizliği: MR Cihazı Parçalandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 09:46

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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir anlık dikkatsizlik MR cihazının parçalanmasına sebep oldu. Radyoloji bölümünün MR ünitesine metal sedye ile girildikten sonra cihazın çalıştırılması sonucu yüksek çekim gücü sebebiyle metal sedye MR cihazına girdi. O anları odada yer alan çalışanlar cep telefonlarıyla telaş halinde kayda almaya başladı.

MR'a metal eşyalarla girildiğinde nasıl bir çekim gücü olduğunu bu içeriğimizde anlatmıştık. 👇

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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Radyoloji bölümünün MR odasında, ilgili çalışanın bir anlık dalgınlığı sonucu metal sedye bulunan odada MR cihazı çalıştırıldı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Radyoloji bölümünün MR odasında, ilgili çalışanın bir anlık dalgınlığı sonucu metal sedye bulunan odada MR cihazı çalıştırıldı.

Ardından ise yaşananlar tahmin ettiğiniz üzere korku dolu anlar yaşattı. MR cihazına adeta yapışan metal sedye cihazın parçalanmasına sebep oldu.

Ardından ise yaşananlar tahmin ettiğiniz üzere korku dolu anlar yaşattı. MR cihazına adeta yapışan metal sedye cihazın parçalanmasına sebep oldu.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.👇

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