Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Metal Sedye Dikkatsizliği: MR Cihazı Parçalandı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir anlık dikkatsizlik MR cihazının parçalanmasına sebep oldu. Radyoloji bölümünün MR ünitesine metal sedye ile girildikten sonra cihazın çalıştırılması sonucu yüksek çekim gücü sebebiyle metal sedye MR cihazına girdi. O anları odada yer alan çalışanlar cep telefonlarıyla telaş halinde kayda almaya başladı.
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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Radyoloji bölümünün MR odasında, ilgili çalışanın bir anlık dalgınlığı sonucu metal sedye bulunan odada MR cihazı çalıştırıldı.
Ardından ise yaşananlar tahmin ettiğiniz üzere korku dolu anlar yaşattı. MR cihazına adeta yapışan metal sedye cihazın parçalanmasına sebep oldu.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu.👇
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