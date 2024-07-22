Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde Metal Sedye Dikkatsizliği: MR Cihazı Parçalandı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir anlık dikkatsizlik MR cihazının parçalanmasına sebep oldu. Radyoloji bölümünün MR ünitesine metal sedye ile girildikten sonra cihazın çalıştırılması sonucu yüksek çekim gücü sebebiyle metal sedye MR cihazına girdi. O anları odada yer alan çalışanlar cep telefonlarıyla telaş halinde kayda almaya başladı.