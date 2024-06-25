MR’a Girerken Metal Eşyaların Çıkarılmasının Nedeni Örnekle Anlatılınca Sosyal Medyada Gündem Oldu

Daha önce MR çektirdiyseniz mutlaka “Metal eşyalarınızı çıkarın” uyarısıyla karşı karşıya gelmişsinizdir. Sebebinin MR cihazının sahip olduğu çekim gücü olduğunu biliyor olsanız da muhtemelen nasıl olduğunu görmemişsinizdir. Gelin MR cihazının metallere karşı çekim gücüne birlikte bakalım.
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MR cihazlarının içerisinde yer alan güçlü mıknatıslar sebebiyle MR’a girmeden önce metallerin çıkarılması söylenir.
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@xray_mr_ct_poland adlı TikTok hesabından MR’ların çekim gücünü örneklendiren kişinin videosu da 6 milyona yakın izlenme alarak akıllardaki soruyu yanıtlamış oldu.
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