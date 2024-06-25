MR’a Girerken Metal Eşyaların Çıkarılmasının Nedeni Örnekle Anlatılınca Sosyal Medyada Gündem Oldu

Daha önce MR çektirdiyseniz mutlaka “Metal eşyalarınızı çıkarın” uyarısıyla karşı karşıya gelmişsinizdir. Sebebinin MR cihazının sahip olduğu çekim gücü olduğunu biliyor olsanız da muhtemelen nasıl olduğunu görmemişsinizdir. Gelin MR cihazının metallere karşı çekim gücüne birlikte bakalım.