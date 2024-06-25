Rize’de Bir Vatandaş Bisikletini Banka Kapısına Bağlayınca İçeridekilerin Mahsur Kalmasına Sebep Oldu

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Merkezdeki Çarşı AVM’de yaşanan olayda bir vatandaş özel bir bankanın kapısına bisikletini bağlayarak yoluna devam etti.
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Vatandaş bankanın kapalı olduğunu düşünmüştü ancak banka açık olunca işler komik bir hal almaya başladı.
Banka personelleri içeride mahsur kaldı ve bisikletin sahibi bulunamayınca çevredekilerin yardımıyla çıkabildi.
İşte o anlar 👇
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