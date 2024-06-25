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Rize’de Bir Vatandaş Bisikletini Banka Kapısına Bağlayınca İçeridekilerin Mahsur Kalmasına Sebep Oldu

Rize’de Bir Vatandaş Bisikletini Banka Kapısına Bağlayınca İçeridekilerin Mahsur Kalmasına Sebep Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 20:51

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Karadeniz’in sevilen şehirlerinden Rize’de vatandaşları güldüren bir olay yaşandı. Bisikletiyle gezintiye çıkan bir kişi bankanın kapalı olduğunu düşünerek bisikletini bankanın kapısına bağlamaya karar verdi. Gelin sonrasında neler yaşanmış birlikte bakalım. 

Kaynak: TRT Haber

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Merkezdeki Çarşı AVM’de yaşanan olayda bir vatandaş özel bir bankanın kapısına bisikletini bağlayarak yoluna devam etti.

Merkezdeki Çarşı AVM’de yaşanan olayda bir vatandaş özel bir bankanın kapısına bisikletini bağlayarak yoluna devam etti.

Vatandaş bankanın kapalı olduğunu düşünmüştü ancak banka açık olunca işler komik bir hal almaya başladı.

Vatandaş bankanın kapalı olduğunu düşünmüştü ancak banka açık olunca işler komik bir hal almaya başladı.

Banka personelleri içeride mahsur kaldı ve bisikletin sahibi bulunamayınca çevredekilerin yardımıyla çıkabildi.

Banka personelleri içeride mahsur kaldı ve bisikletin sahibi bulunamayınca çevredekilerin yardımıyla çıkabildi.

İşte o anlar 👇

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