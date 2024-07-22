Adını Feriha Koydum Dizisinin Hande Karakterini Taklit Eden Genç İliklerimize Kadar Hissettirdi

Bir dönemlere damga vuran ve hala hafızamızdan silemediğimiz Adını Feriha Koydum dizisinin kötü karakterlerinden Hande Gezgin’i bilmeyeniniz yoktur. @ahmethakankeless adlı TikTok hesabından taklit videoları çeken içerik üreticisi her videosuyla beğenileri toplarken, Hande Gezgin için çektiği videosuyla da viral oldu.
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Genç yeteneğin Hande’den daha Hande olması hepimize karakterin ruhunu hissettirdi.
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Yorumlarda buluşan izleyiciler içerik üreticisine ödül verilmesi gerektiğini dile getirdiler.
İşte o anlar 👇
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