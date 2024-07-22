Adını Feriha Koydum Dizisinin Hande Karakterini Taklit Eden Genç İliklerimize Kadar Hissettirdi

Bir dönemlere damga vuran ve hala hafızamızdan silemediğimiz Adını Feriha Koydum dizisinin kötü karakterlerinden Hande Gezgin’i bilmeyeniniz yoktur. @ahmethakankeless adlı TikTok hesabından taklit videoları çeken içerik üreticisi her videosuyla beğenileri toplarken, Hande Gezgin için çektiği videosuyla da viral oldu.