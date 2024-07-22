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Adını Feriha Koydum Dizisinin Hande Karakterini Taklit Eden Genç İliklerimize Kadar Hissettirdi

Adını Feriha Koydum Dizisinin Hande Karakterini Taklit Eden Genç İliklerimize Kadar Hissettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 12:11

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Bir dönemlere damga vuran ve hala hafızamızdan silemediğimiz Adını Feriha Koydum dizisinin kötü karakterlerinden Hande Gezgin’i bilmeyeniniz yoktur. @ahmethakankeless adlı TikTok hesabından taklit videoları çeken içerik üreticisi her videosuyla beğenileri toplarken, Hande Gezgin için çektiği videosuyla da viral oldu.

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Genç yeteneğin Hande’den daha Hande olması hepimize karakterin ruhunu hissettirdi.

Genç yeteneğin Hande’den daha Hande olması hepimize karakterin ruhunu hissettirdi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler içerik üreticisine ödül verilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Yorumlarda buluşan izleyiciler içerik üreticisine ödül verilmesi gerektiğini dile getirdiler.

İşte o anlar 👇

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