İstanbul'da Kaza Yapan Araç Sahibi Diğer Araçta Çocuğuyla Olan Kadına Tehditler Savurdu

İstanbul Küçükçekmece'de trafik kazası yapan iki aracın sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Öndeki araçta yer alan sürücü ve bebeği kucağında olan bir kadın arkalarındaki araçta 4 yaşındaki kız çocuğuyla olan kadın sürücüye 'Seni öldürürüm.' diyerek tehditler savurdu. Kadın sürücü o anları polisi beklerken anbean kaydetti.

Kaynak: DHA