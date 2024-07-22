İstanbul'da Kaza Yapan Araç Sahibi Diğer Araçta Çocuğuyla Olan Kadına Tehditler Savurdu

İstanbul Küçükçekmece'de trafik kazası yapan iki aracın sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Öndeki araçta yer alan sürücü ve bebeği kucağında olan bir kadın arkalarındaki araçta 4 yaşındaki kız çocuğuyla olan kadın sürücüye 'Seni öldürürüm.' diyerek tehditler savurdu. Kadın sürücü o anları polisi beklerken anbean kaydetti.
Kaynak: DHA
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DHA'dan Faruk Savaş ve Hiba Kargı'nın haberine göre Sefaköy-Avcılar ayrımında gerçekleşen kazada öndeki araçtan kucağında bebeğiyle inen kadın arkadaki aracın camını yumruklamaya başladı.
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Ve arkadaki araçta 4 yaşındaki kızıyla polisin gelmesini bekleyen kadına tehditler yağdırdı. O anlarda araçta yer alan kız çocuğu "Korkuyorum" derken annesi de sakinleştirmeye çalışıyordu.
İşte o anlar 👇
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