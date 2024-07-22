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İstanbul'da Kaza Yapan Araç Sahibi Diğer Araçta Çocuğuyla Olan Kadına Tehditler Savurdu

İstanbul'da Kaza Yapan Araç Sahibi Diğer Araçta Çocuğuyla Olan Kadına Tehditler Savurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 11:26

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İstanbul Küçükçekmece'de trafik kazası yapan iki aracın sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Öndeki araçta yer alan sürücü ve bebeği kucağında olan bir kadın arkalarındaki araçta 4 yaşındaki kız çocuğuyla olan kadın sürücüye 'Seni öldürürüm.' diyerek tehditler savurdu. Kadın sürücü o anları polisi beklerken anbean kaydetti.

Kaynak: DHA

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DHA'dan Faruk Savaş ve Hiba Kargı'nın haberine göre Sefaköy-Avcılar ayrımında gerçekleşen kazada öndeki araçtan kucağında bebeğiyle inen kadın arkadaki aracın camını yumruklamaya başladı.

DHA'dan Faruk Savaş ve Hiba Kargı'nın haberine göre Sefaköy-Avcılar ayrımında gerçekleşen kazada öndeki araçtan kucağında bebeğiyle inen kadın arkadaki aracın camını yumruklamaya başladı.

Ve arkadaki araçta 4 yaşındaki kızıyla polisin gelmesini bekleyen kadına tehditler yağdırdı. O anlarda araçta yer alan kız çocuğu "Korkuyorum" derken annesi de sakinleştirmeye çalışıyordu.

Ve arkadaki araçta 4 yaşındaki kızıyla polisin gelmesini bekleyen kadına tehditler yağdırdı. O anlarda araçta yer alan kız çocuğu "Korkuyorum" derken annesi de sakinleştirmeye çalışıyordu.

İşte o anlar 👇

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