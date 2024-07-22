Fatih Altaylı'dan Aile Bakanı Göktaş'a 'Milli Değer' Eleştirisi: 'Kendi Çocuğunu Fransız Okuluna Gönderiyor'

Gazeteci Fatih Altaylı, 'Milli değerlere bağlı çocuklar yetiştireceğiz' dediğini iddia ettiği Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın oğlunun da Fransız okulunda eğitim gördüğünü söyleyerek eleştirdi.
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Son zamanlarda YouTube üzerinden yaptığı gündem değerlendirmeleriyle gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı, Fransız okullarının hukuki statüsü tartışmasıyla ilgili görüşlerini belirtirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın oğlunun da bu okullardan birinde okuduğunu söyledi.
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Bakan Göktaş'ın 'Milli değerlere bağlı çocuklar yetiştireceğiz' şeklinde açıklamalar yaptığını söyleyen Altaylı, 'Kendi çocuğunu Fransız milli değerlerine bağlı bir okula yolluyor' dedi.
Altaylı'nın açıklamalarının ilgili kısmı; 📹
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