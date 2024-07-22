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Elon Musk, Yapay Zekayla Oluşturulan Dünya Liderleri Videosunu Paylaştı: 'Defilenin Tam Zamanı'

Elon Musk, Yapay Zekayla Oluşturulan Dünya Liderleri Videosunu Paylaştı: 'Defilenin Tam Zamanı'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 10:33

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Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, satın aldığı sosyal medya platformu Twitter (X)'te yapay zeka ile oluşturduğu dünya liderleri defilesini paylaştı. Musk paylaşımına 'Yapay zeka defilesinin tam zamanı' notunu düştü.

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Dünyaca gündemine ilişkin yorumlarıyla tanınan ABD'li iş insanı Elon Musk'tan Biden'in başkan adaylığından çekilmesi sonrası yeni bir paylaşım geldi.

Dünyaca gündemine ilişkin yorumlarıyla tanınan ABD'li iş insanı Elon Musk'tan Biden'in başkan adaylığından çekilmesi sonrası yeni bir paylaşım geldi.

Yapay zekayla oluşturulan görüntülerde adaylıktan çekilen Biden'ın tekerlekli sandalyede olduğu görülürken, başkan adaylığı için adı öne çıkan Kamala Harris'in de bulunduğu görüldü.

Yapay zekayla oluşturulan görüntülerde adaylıktan çekilen Biden'ın tekerlekli sandalyede olduğu görülürken, başkan adaylığı için adı öne çıkan Kamala Harris'in de bulunduğu görüldü.

Musk paylaşımına 'Yapay zeka defilesinin tam zamanı.' notunu düştü. İşte oluşturulan video; 📹

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