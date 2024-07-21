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Arabasının Bluetooth Listesinden Aldatıldığını Öğrendi! 'Rezilsin, Haram Zıkkım Olsun'

Arabasının Bluetooth Listesinden Aldatıldığını Öğrendi! 'Rezilsin, Haram Zıkkım Olsun'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 22:55

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İstanbul’da bir kadın, sevgilisine ödünç verdiği aracı geri alması sonrası Bluetooth listesindeki başka kadınları görünce aldatıldığını anladı.

Sevgilisine 'rezilsin' diyen genç kadın, 'Allah'ından bul lanet köpek, haram zıkkım olsun sana yaptığım hiç bir şeyi helal etmiyorum' dedi.

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Erkek arkadaşına verdiği arabasının Bluetooth listesinden aldatıldığını öğrenen genç kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Erkek arkadaşına verdiği arabasının Bluetooth listesinden aldatıldığını öğrenen genç kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Erkek arkadaşını madde kullanmakla suçlayan genç kadın, 'Rezilsin sen, karı parası yemeye çalışan... Aldığı paralarla gidip madde alan... Allah'ından bul lanet köpek. Sana yaptığım hiç bir şeyi helal etmiyorum, davamı da geri çekmiyorum.' diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte o anlar; 📹

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