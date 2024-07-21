Arabasının Bluetooth Listesinden Aldatıldığını Öğrendi! 'Rezilsin, Haram Zıkkım Olsun'

Mimar Selim Bey'e Sosyal Medyada Kendisi İçin Yapılan Paylaşımlar Gösterildi: "Amcayı Hiç Dinlememişim"

Baba Kız Aşkı Diye Bir Şey Var: Barış Arduç'un Kızı Jan Asya'nın Kendisine Cilveler Yaptığı Anlar Kalp Eritti!