Arabasının Bluetooth Listesinden Aldatıldığını Öğrendi! 'Rezilsin, Haram Zıkkım Olsun'

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Erkek arkadaşına verdiği arabasının Bluetooth listesinden aldatıldığını öğrenen genç kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu.
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Erkek arkadaşını madde kullanmakla suçlayan genç kadın, 'Rezilsin sen, karı parası yemeye çalışan... Aldığı paralarla gidip madde alan... Allah'ından bul lanet köpek. Sana yaptığım hiç bir şeyi helal etmiyorum, davamı da geri çekmiyorum.' diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte o anlar; 📹
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