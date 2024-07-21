Menzil Sofisinden Şeyh Muhammed Saki'ye 'Resulullah Hazretleri Onun İçindedir, Onsuz Bir Şey Yapmaz'

Menzil tarikatı içerinde bulunan bir mürit, şeyh Muhammed Saki Elhüseyni için ilginç bir söylem kullandı. İslam aleminin peygamberi Hz. Muhammed'in Muhammed Saki'nin içinde olduğunu söyleyen mürit, 'Hareketi, oturuşu, kalkışı hepsi peygamberindir. Ondan habersiz bir dakika, bir saniye iş yapmaz' ifadelerini kullandı.