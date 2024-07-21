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Menzil Sofisinden Şeyh Muhammed Saki'ye 'Resulullah Hazretleri Onun İçindedir, Onsuz Bir Şey Yapmaz'

Menzil Sofisinden Şeyh Muhammed Saki'ye 'Resulullah Hazretleri Onun İçindedir, Onsuz Bir Şey Yapmaz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 21:09

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Menzil tarikatı içerinde bulunan bir mürit, şeyh Muhammed Saki Elhüseyni için ilginç bir söylem kullandı. İslam aleminin peygamberi  Hz. Muhammed'in Muhammed Saki'nin içinde olduğunu söyleyen mürit, 'Hareketi, oturuşu, kalkışı hepsi peygamberindir. Ondan habersiz bir dakika, bir saniye iş yapmaz' ifadelerini kullandı. 

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Sosyal medyada sıklıkla gösteriş görüntüleriyle gündeme gelen Menzil tarikatından yeni bir video paylaşıldı.

Sosyal medyada sıklıkla gösteriş görüntüleriyle gündeme gelen Menzil tarikatından yeni bir video paylaşıldı.

Tarikatın yaşlı bir müridi, Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni için 'Resulullah onun içindedir. Allah tutmuş ellerinden. Bütün davranışları hazreti peygamberin davranışları. Ona göre hareket edin.' dedi.

Tarikatın yaşlı bir müridi, Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni için 'Resulullah onun içindedir. Allah tutmuş ellerinden. Bütün davranışları hazreti peygamberin davranışları. Ona göre hareket edin.' dedi.

Müridin bu ifadeleri ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İşte o görüntüler; 📹

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Bozkurt

Bunlar putperest olduklarının farkında değil herhalde.

nyra

Diyanet bile sakıncalı diye rapor hazırladı menzil için düşünün vahimligi

s.rtc

Hipnotize olmuş resmen. Dinini yaşamak isterken puta tapar gibi tapıyor