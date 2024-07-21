Görüş Bildir
Haberler
Video
Tek Klima ile İki Odayı Soğutmaya Çalışan Kişinin Bulduğu Yöntem Göz Kanattı!

Tek Klima ile İki Odayı Soğutmaya Çalışan Kişinin Bulduğu Yöntem Göz Kanattı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 20:10

İçerik Devam Ediyor

Havaların aşırı sıcak seyrettiği şu günlerde bir vatandaşın evindeki odaları serinletmek için bulduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, klimanın iç ünitesini duvarı delerek iki odaya paylaştıran kişi görenleri hayrete düşürdü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi aşırı sıcaklara karşı evindeki odaları serinletmek için ilginç bir yöntem uyguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi aşırı sıcaklara karşı evindeki odaları serinletmek için ilginç bir yöntem uyguladı.

Tek iç ünitesi bulunan klimayı duvarı delerek iki odaya paylaştıran kişinin bulduğu bu yöntem izleyenleri hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları yapılan bu uygulamayla iki odanın da yeteri kadar soğumayacağını iddia etti. İşte o görüntüler; 📹

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın