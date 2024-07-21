Tek Klima ile İki Odayı Soğutmaya Çalışan Kişinin Bulduğu Yöntem Göz Kanattı!

Havaların aşırı sıcak seyrettiği şu günlerde bir vatandaşın evindeki odaları serinletmek için bulduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, klimanın iç ünitesini duvarı delerek iki odaya paylaştıran kişi görenleri hayrete düşürdü.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi aşırı sıcaklara karşı evindeki odaları serinletmek için ilginç bir yöntem uyguladı.
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Tek iç ünitesi bulunan klimayı duvarı delerek iki odaya paylaştıran kişinin bulduğu bu yöntem izleyenleri hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları yapılan bu uygulamayla iki odanın da yeteri kadar soğumayacağını iddia etti. İşte o görüntüler; 📹
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