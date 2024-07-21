Edirne Belediyesi'nden Örnek Hareket! Yağmur Oluğuna Giren Yavru Kediyi Kurtarmak İçin Asfaltı Kırdılar

Edirne'de bir yavru kedinin yağmur gider borusuna sıkıştığı ihbarını alan belediye ekipleri, kediyi çıkarmak için asfaltı kazdı. Kedinin çıkarılması ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 'Bedeli her ne olursa olsun biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız. Onun adını Şans koyduk.' dedi.
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Bir vatandaşın ihbarı üzerine yavru kediyi kurtarmak için harekete geçen Edirne Belediyesi çalışanları, yağmur gider borusuna sıkışan kediyi çıkarmak için saatlerce asfaltı kazdı.
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Yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaran ekipler ve çevredeki vatandaşların mutluluğu kameralara yansıdı.
Yavru kediyi kucağına alan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın 'Bedeli her ne olursa olsun biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız. Onun adını Şans koyduk.' dedi.
İşte yavru kedinin kurtarılması için yürütülen çalışma; 📹
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