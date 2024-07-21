Görüş Bildir
Haberler
Video
Edirne Belediyesi'nden Örnek Hareket! Yağmur Oluğuna Giren Yavru Kediyi Kurtarmak İçin Asfaltı Kırdılar

Edirne Belediyesi'nden Örnek Hareket! Yağmur Oluğuna Giren Yavru Kediyi Kurtarmak İçin Asfaltı Kırdılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 17:37

İçerik Devam Ediyor

Edirne'de bir yavru kedinin yağmur gider borusuna sıkıştığı ihbarını alan belediye ekipleri, kediyi çıkarmak için asfaltı kazdı. Kedinin çıkarılması ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 'Bedeli her ne olursa olsun biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız. Onun adını Şans koyduk.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir vatandaşın ihbarı üzerine yavru kediyi kurtarmak için harekete geçen Edirne Belediyesi çalışanları, yağmur gider borusuna sıkışan kediyi çıkarmak için saatlerce asfaltı kazdı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine yavru kediyi kurtarmak için harekete geçen Edirne Belediyesi çalışanları, yağmur gider borusuna sıkışan kediyi çıkarmak için saatlerce asfaltı kazdı.

Yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaran ekipler ve çevredeki vatandaşların mutluluğu kameralara yansıdı.

Yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaran ekipler ve çevredeki vatandaşların mutluluğu kameralara yansıdı.

Yavru kediyi kucağına alan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın 'Bedeli her ne olursa olsun biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız. Onun adını Şans koyduk.' dedi.

Yavru kediyi kucağına alan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın 'Bedeli her ne olursa olsun biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız. Onun adını Şans koyduk.' dedi.

İşte yavru kedinin kurtarılması için yürütülen çalışma; 📹

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın