Edirne Belediyesi'nden Örnek Hareket! Yağmur Oluğuna Giren Yavru Kediyi Kurtarmak İçin Asfaltı Kırdılar

Edirne'de bir yavru kedinin yağmur gider borusuna sıkıştığı ihbarını alan belediye ekipleri, kediyi çıkarmak için asfaltı kazdı. Kedinin çıkarılması ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 'Bedeli her ne olursa olsun biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız. Onun adını Şans koyduk.' dedi.