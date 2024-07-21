Galatasaray'ın Şampiyonluk Kupası Gökyüzüyle Buluştu

Dedelerin Teknoloji ile İmtihanı: Bir Dede Torununun Nişanında Eve Gelen Damat Tarafını Ezan Sesiyle Karşıladı

Berna Biber'in Kiloları Yüzünden Ailesinin Kendisini Olduğu Gibi Sevmediğini Anlattığı Anısı Yürek Burktu!

Annesinin Cenazesine Yetişmeye Çalışan Bir Adam Uçak Rötar Yapınca İsyan Etti: "Bana Ne Sizin Yakıtınızdan!"