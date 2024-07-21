Galatasaray'ın Şampiyonluk Kupası Gökyüzüyle Buluştu

Galatasaray'ın 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuruldu. Kupanın bulunduğu paraşütün yanında uçan diğer paraşütler de Galatasaray ve Türk bayrağı açtı.
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Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği, 24'üncü şampiyonluk kutlaması kapsamında ilçeye getirttiği 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası ile gökyüzünde şov yaptı.
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Teleferik ile 1700 metre yükseklikteki piste çıkarılan kupa paraşütle sahile kadar indirildi. Kupanın uçuşuna Galatasaray ve Türk bayraklı taraftarlar eşlik etti.
Kupa sahilde marşlar eşliğinde karşılandı. İşte o anlar; 📹
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Bunun adı görgüsüzlük.
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düşüp vefat etsenizde 2 futbol hastası fanatik eksilse türkiyeden