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Galatasaray'ın Şampiyonluk Kupası Gökyüzüyle Buluştu

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kupası Gökyüzüyle Buluştu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 18:29

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Galatasaray'ın 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuruldu. Kupanın bulunduğu paraşütün yanında uçan diğer paraşütler de Galatasaray ve Türk bayrağı açtı. 

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Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği, 24'üncü şampiyonluk kutlaması kapsamında ilçeye getirttiği 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası ile gökyüzünde şov yaptı.

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği, 24'üncü şampiyonluk kutlaması kapsamında ilçeye getirttiği 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası ile gökyüzünde şov yaptı.

Teleferik ile 1700 metre yükseklikteki piste çıkarılan kupa paraşütle sahile kadar indirildi. Kupanın uçuşuna Galatasaray ve Türk bayraklı taraftarlar eşlik etti.

Teleferik ile 1700 metre yükseklikteki piste çıkarılan kupa paraşütle sahile kadar indirildi. Kupanın uçuşuna Galatasaray ve Türk bayraklı taraftarlar eşlik etti.

Kupa sahilde marşlar eşliğinde karşılandı. İşte o anlar; 📹

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Husso Cetto

Bunun adı görgüsüzlük.

Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮

Osman Elmallı

düşüp vefat etsenizde 2 futbol hastası fanatik eksilse türkiyeden