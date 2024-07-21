Evindeki Çöpe Ped Atan Misafirlerini Eleştiren TikTok Kullanıcısı Tepki Çekti!

Sosyal medya platformu TikTok'ta eve gelen misafirlerin çöpe kullanılmış ped attığını söyleyip şikayet eden 'nurbalciogullari' isimli kullanıcı tepki çekti. Misafirlerine 'pedinizi çantanıza koyup götürün' diyen kadın eleştiri yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adet olan misafirinin çöpün içerisindeki kullanılmış pedini göstererek 'Pedinizi çantanıza koyup götürün' diyen TikTok kullanıcısı tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda 'Adetliyseniz pedinizi çantanıza koyun, dışarı atıverin. Bu kadar zor olamaz, ağlayacağım ya. Bu yerdeki ıslaklıklar çiş mi?' dedi. İşte o paylaşım; 📹
Genç kadının videosu TikTok'ta eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar tuvaletteki çöpün kullanım amacının bu olduğunu söyledi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın