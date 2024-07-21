Evindeki Çöpe Ped Atan Misafirlerini Eleştiren TikTok Kullanıcısı Tepki Çekti!

Bildiğiniz Tüm Savunmaları Unutun:Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Kadın Yaptığı Savunmayla Ağızları Açık Bıraktı

Annesinin Cenazesine Yetişmeye Çalışan Bir Adam Uçak Rötar Yapınca İsyan Etti: "Bana Ne Sizin Yakıtınızdan!"