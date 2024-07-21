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Evindeki Çöpe Ped Atan Misafirlerini Eleştiren TikTok Kullanıcısı Tepki Çekti!

Evindeki Çöpe Ped Atan Misafirlerini Eleştiren TikTok Kullanıcısı Tepki Çekti!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 22:05

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Sosyal medya platformu TikTok'ta eve gelen misafirlerin çöpe kullanılmış ped attığını söyleyip şikayet eden 'nurbalciogullari' isimli kullanıcı tepki çekti. Misafirlerine 'pedinizi çantanıza koyup götürün' diyen kadın eleştiri yağmuruna tutuldu. 

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Adet olan misafirinin çöpün içerisindeki kullanılmış pedini göstererek 'Pedinizi çantanıza koyup götürün' diyen TikTok kullanıcısı tepki çekti.

Adet olan misafirinin çöpün içerisindeki kullanılmış pedini göstererek 'Pedinizi çantanıza koyup götürün' diyen TikTok kullanıcısı tepki çekti.

Videoda 'Adetliyseniz pedinizi çantanıza koyun, dışarı atıverin. Bu kadar zor olamaz, ağlayacağım ya. Bu yerdeki ıslaklıklar çiş mi?' dedi. İşte o paylaşım; 📹

Genç kadının videosu TikTok'ta eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar tuvaletteki çöpün kullanım amacının bu olduğunu söyledi. 👇

Genç kadının videosu TikTok'ta eleştiri yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar tuvaletteki çöpün kullanım amacının bu olduğunu söyledi. 👇
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