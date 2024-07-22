Faciaya Sebep Oluyordu! Kız Arkadaşının Babasından Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapıp Araçtan Fırladı

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Olay, Aksaray'ın Akpınar köyü yolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Sevgilisinin babasından kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.A.S., aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen arabaya çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan Y.A.S. araçtan fırladı. Kaza sonrası Y.A.S. ve çarptığı araçtaki 6 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sinirli baba kaza yapan genci arabanın içinde aradı. Kaza anı ve sonrası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar; 📹
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Baba parasıyla çakallık yapıyor elin emeğiyle aldığı arabayı pert ediyor .