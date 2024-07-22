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Faciaya Sebep Oluyordu! Kız Arkadaşının Babasından Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapıp Araçtan Fırladı

Faciaya Sebep Oluyordu! Kız Arkadaşının Babasından Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapıp Araçtan Fırladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 15:44

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Aksaray'da kız arkadaşının babasından arabayla kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü faciaya neden oluyordu. Sert girdiği virajda hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritten gelen bir araçla çarpıştı. çarpışmanın etkisiyle 16 yaşındaki genç araçtan fırladı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Olay, Aksaray'ın Akpınar köyü yolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Sevgilisinin babasından kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.A.S., aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen arabaya çarptı.

Olay, Aksaray'ın Akpınar köyü yolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Sevgilisinin babasından kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.A.S., aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen arabaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan Y.A.S. araçtan fırladı. Kaza sonrası Y.A.S. ve çarptığı araçtaki 6 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmayan Y.A.S. araçtan fırladı. Kaza sonrası Y.A.S. ve çarptığı araçtaki 6 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sinirli baba kaza yapan genci arabanın içinde aradı. Kaza anı ve sonrası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar; 📹

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