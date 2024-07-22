Türkiye'nin Saç Ekimi Konusundaki Başarısı Dünya Çapında Mizah Konusu Oldu

Saç ektirme konusunda dünyada çapında önemli bir merkez haline gelen Türkiye, yabancıların mizahına alet oldu. Pasaport fotoğrafı kel olan bir adamın, polisle diyaloğunu paylaşan bir sayfa 'Saçınıza ne yaptığınızı söylemenize gerek yok. Sadece 'Türkiye' deyin.' notunu düştü.