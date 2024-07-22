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Türkiye'nin Saç Ekimi Konusundaki Başarısı Dünya Çapında Mizah Konusu Oldu

Türkiye'nin Saç Ekimi Konusundaki Başarısı Dünya Çapında Mizah Konusu Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 13:54

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Saç ektirme konusunda dünyada çapında önemli bir merkez haline gelen Türkiye, yabancıların mizahına alet oldu. Pasaport fotoğrafı kel olan bir adamın, polisle diyaloğunu paylaşan bir sayfa 'Saçınıza ne yaptığınızı söylemenize gerek yok. Sadece 'Türkiye' deyin.' notunu düştü. 

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Türkiye'nin özellikle son zamanlarda estetik ve saç ekim operasyonlarıyla dünya çapında adını duyurması, yabancı mizah sayfalarının da dikkatini çekti.

Türkiye'nin özellikle son zamanlarda estetik ve saç ekim operasyonlarıyla dünya çapında adını duyurması, yabancı mizah sayfalarının da dikkatini çekti.

Paylaşılan bir videoda pasaport polisi fotoğrafı benzemediği için yolcuya nereden geldiğini sordu. Soruya 'Türkiye' yanıtını veren yolcunun durumunu gayet doğal karşılayan pasaport polisi geçmesine izin verdi. İşte o video; 📹

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