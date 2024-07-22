Görüş Bildir
Haberler
Video
Arkadaşlarıyla Mama Yiyen Kedilerin Yıldırım Düşmesi Sonrası Çil Yavrusu Gibi Dağıldığı Anlar

Arkadaşlarıyla Mama Yiyen Kedilerin Yıldırım Düşmesi Sonrası Çil Yavrusu Gibi Dağıldığı Anlar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 13:17

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bakıcıları tarafından mama verilen kedilerin yakınlara düşen bir yıldırım sonrası çıkan gürültüden korktuğu anlar yer aldı. Topluluk olarak mama yiyen kedilerin, gök gürültüsü ile birlikte hızla kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada kedilerin bakım evi olduğu düşünülen bir yerde yaşanan olay izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada kedilerin bakım evi olduğu düşünülen bir yerde yaşanan olay izleyenleri güldürdü.

Bakıcılarının verdiği mamaları yiyen kediler yakınlara düşen yıldırım sonrası oluşan gök gürültüsüyle korkudan ne yapacağını şaşırdı. Bazı kedilerin tabakları devirerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakıcılarının verdiği mamaları yiyen kediler yakınlara düşen yıldırım sonrası oluşan gök gürültüsüyle korkudan ne yapacağını şaşırdı. Bazı kedilerin tabakları devirerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gürültüden korkan kediler bakıcılarının yanına giderek sakinleşti. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
8
7
5
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın