Arkadaşlarıyla Mama Yiyen Kedilerin Yıldırım Düşmesi Sonrası Çil Yavrusu Gibi Dağıldığı Anlar

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bakıcıları tarafından mama verilen kedilerin yakınlara düşen bir yıldırım sonrası çıkan gürültüden korktuğu anlar yer aldı. Topluluk olarak mama yiyen kedilerin, gök gürültüsü ile birlikte hızla kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sosyal medyada kedilerin bakım evi olduğu düşünülen bir yerde yaşanan olay izleyenleri güldürdü.
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Bakıcılarının verdiği mamaları yiyen kediler yakınlara düşen yıldırım sonrası oluşan gök gürültüsüyle korkudan ne yapacağını şaşırdı. Bazı kedilerin tabakları devirerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gürültüden korkan kediler bakıcılarının yanına giderek sakinleşti. İşte o görüntüler; 📹
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