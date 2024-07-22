Görüş Bildir
Haberler
Video
Batmakta Olan Araçtan Kurtulma Yöntemlerinin Anlatıldığı Video Büyük Beğeni Topladı

Batmakta Olan Araçtan Kurtulma Yöntemlerinin Anlatıldığı Video Büyük Beğeni Topladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 12:47

İçerik Devam Ediyor

Hakan Turan adlı bir içerik üreticisinin suya batmakta olan bir arabadan kurtulma yöntemini anlattığı içeriği büyük ilgi gördü. Suya gömülen arabanın kapılarının basınç nedeniyle açılmayacağını söyleyen Turan, çıkış için camların kullanılması gerektiğini söyledi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada suya batan bir araçtan kurtulma yöntemlerini anlatan Hakan Turan isimli bir içerik üreticisinin paylaştığı video büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada suya batan bir araçtan kurtulma yöntemlerini anlatan Hakan Turan isimli bir içerik üreticisinin paylaştığı video büyük ilgi gördü.

Aracın suya dalması itibariyle kapılarının basınçtan açılmayacağını söyleyen Turan, 'Pencerelere odaklanmalısınız, elektrikliyse sistem bozulmadan indirmeye çalışın. Açılmıyorsa camları kırmayı deneyin. Her şey başarısız olursa suyun tamamen batmasını bekleyin bu sırada basın eşitlenerek kapı daha kolay açılır.' dedi.

Aracın suya dalması itibariyle kapılarının basınçtan açılmayacağını söyleyen Turan, 'Pencerelere odaklanmalısınız, elektrikliyse sistem bozulmadan indirmeye çalışın. Açılmıyorsa camları kırmayı deneyin. Her şey başarısız olursa suyun tamamen batmasını bekleyin bu sırada basın eşitlenerek kapı daha kolay açılır.' dedi.

Turan'ın anlattığı bilgiye karşılık sosyal medya kullanıcıları 'Boğulduk bile' yorumunda bulundu. İşte o video;📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın