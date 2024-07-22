Batmakta Olan Araçtan Kurtulma Yöntemlerinin Anlatıldığı Video Büyük Beğeni Topladı

Hakan Turan adlı bir içerik üreticisinin suya batmakta olan bir arabadan kurtulma yöntemini anlattığı içeriği büyük ilgi gördü. Suya gömülen arabanın kapılarının basınç nedeniyle açılmayacağını söyleyen Turan, çıkış için camların kullanılması gerektiğini söyledi.
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Sosyal medyada suya batan bir araçtan kurtulma yöntemlerini anlatan Hakan Turan isimli bir içerik üreticisinin paylaştığı video büyük ilgi gördü.
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Aracın suya dalması itibariyle kapılarının basınçtan açılmayacağını söyleyen Turan, 'Pencerelere odaklanmalısınız, elektrikliyse sistem bozulmadan indirmeye çalışın. Açılmıyorsa camları kırmayı deneyin. Her şey başarısız olursa suyun tamamen batmasını bekleyin bu sırada basın eşitlenerek kapı daha kolay açılır.' dedi.
Turan'ın anlattığı bilgiye karşılık sosyal medya kullanıcıları 'Boğulduk bile' yorumunda bulundu. İşte o video;📹
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