Kalbinin Sesini mi Aklının Sesini mi Dinliyorsun?
Kalbinin Sesini mi Aklının Sesini mi Dinliyorsun?
Karar verirken hangi sesi dinlediğini merak mı ediyorsun? Bu test, kalbinin mi yoksa aklının mı söz sahibi olduğunu keşfetmen için hazırlandı!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Günlük planlarını nasıl yaparsın?
4. İlişkilerinde hangi faktörlere daha fazla önem verirsin?
5. Bir hedefe ulaşmak için nasıl bir yol izlersin?
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6. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
7. Hayatta hangi konularda daha fazla kararsız kalırsın?
8. İlerideki planlarını nasıl yaparsın?
9. Hayatta hangi konulara daha fazla zaman ayırırsın?
10. Bir karar verirken en çok hangi faktör senin için önemlidir?
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Mantıklı ve analitik
Duygusal ve içsel
Planlı ve organize
Sosyal ve dışsal
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