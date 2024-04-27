Evet/Hayır Testine Göre Duygularını Ne Kadar Açık Yaşıyorsun?

Duygularınızı ifade etme konusunda kendinizi biraz tutuk hissediyor olabilirsiniz. Belki de duygularınızı göstermekte tereddüt ediyorsunuz, belki de bu konuda biraz çekingen davranıyorsunuz. Ancak, duygularınızı daha sık ve daha rahat bir şekilde ifade etmeye hazır olmanız gerekiyor.Kendinizi üzgün hissettiğinizde, belki de gözyaşlarınızı tutmak için kendinizi zorluyorsunuz. Ancak, bu duygularınızı bastırmak yerine, onları serbest bırakmayı deneyin. Üzüntünüzü gözlerinizden süzülen birkaç damla ile paylaşın. Gözyaşlarınızın duygularınızın bir yansıması olduğunu unutmayın.Öfkenizle başa çıkmakta zorlandığınızda, belki de öfkenizi bastırmaya çalışıyorsunuz. Ancak, öfkenizi ifade etmek, onunla başa çıkmak için en sağlıklı yollardan biri olabilir. Öfkenizi göstermekten çekinmeyin, çünkü bu, duygularınızı anlamanın ve onlarla başa çıkmanın bir parçasıdır.Ve en önemlisi, mutlu olduğunuzda, bu duyguyu tüm bedeninizle hissetmeye ve ifade etmeye izin verin. Yüzünüzde bir gülümseme belirmesine izin verin, çünkü bu, mutluluğunuzun en güzel ifadesidir. Kendinize bu duygusal özgürlüğü tanıyın ve duygularınızı korkusuzca ifade etmeye başlayın.