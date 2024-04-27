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Evet/Hayır Testine Göre Duygularını Ne Kadar Açık Yaşıyorsun?

Evet/Hayır Testine Göre Duygularını Ne Kadar Açık Yaşıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 15:01

Bu test sizin psikolojinize göre duygularınızı etrafa nasıl belli ettiğinizi gösterecek!

Hazırsan başalayalım!

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1. Toplum içinde ağlamak sizi suçlu hissettiriyor mu?

2. Sizce ağlamak zayıflık göstergesi midir?

3. Sizce erkekler gözyaşlarını saklamalı mıdır?

4. Hayal kırıklığınızı belli eder misiniz?

4. Hayal kırıklığınızı belli eder misiniz?

5. Ağladığınız anlaşıldığında gözünüze bir şey kaçmış gibi yapar mısınız?

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6. Sinirinizi hep saklama eğiliminde misiniz?

7. Öfkeniz sizi hiç belaya soktu mu?

8. Birine karşı his beslemeye başladığınızda bu günlük hayatınıza etki ediyor mu?

9. Sevdiklerinize karşı hislerinizi açmaktan korkuyor musunuz?

10. En son gerçekten içten kahkaha attığınız zamanı hatırlıyor musunuz?

10. En son gerçekten içten kahkaha attığınız zamanı hatırlıyor musunuz?
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Duygularını sır gibi saklıyorsun!

Gerginlikten dolayı adeta bir yay gibi gerilmişsiniz. Duygularınızı öyle bir saklıyorsunuz ki, etrafınızdakilerin sizin ne hissettiğinizi anlaması neredeyse imkansız. Kendinizi bir kutu gibi görüyorsunuz ve duygularınızı bu kutunun içine hapsediyorsunuz. Ancak, şunu unutmamalısınız ki duygularınızı dışarı çıkarmak, onları serbest bırakmak, aslında bir terapi gibidir. Kendinizi ifade etmek, hislerinizi açığa çıkarmak, sizin de bir insan olduğunuzun, duygusal bir varlık olduğunuzun göstergesidir. İnsanların sizin nasıl hissettiğinizi bilmesine izin vermek, aslında bir cesaret işidir ve bunun yanlış bir tarafı yok. Aksine, bu durum sizi daha gerçek, daha samimi ve daha anlaşılır kılar. Bu yüzden, duygularınızı saklamak yerine onları serbest bırakın, kendinizi ifade edin ve gerçek siz olun.

Duygularını belli etmekten çekinmiyorsun!

Her zaman duygularınızın farkında olmak, sizin en çarpıcı özelliklerinizden biri. Duygularınızın zaman zaman yüzeye çıkmasına izin vermekten çekinmiyorsunuz ve bu özellik, sizin kişiliğinizi daha da çekici kılıyor. Kendi hisleriniz ve düşünceleriniz konusunda açık olmanız, etrafınızdakilere karşı dürüst ve samimi olduğunuzun en büyük kanıtı. Bu, sizinle tanışan herkesin sizde ilk fark ettiği ve takdir ettiği bir özellik. Sizinle geçirilen her an, bu özgün ve samimi kişiliğinizi daha da derinden anlama fırsatı sunuyor.

Duygularını belli etme konusunda emin değilsin!

Duygularını belli etme konusunda emin değilsin!

Duygularınızı ifade etme konusunda kendinizi biraz tutuk hissediyor olabilirsiniz. Belki de duygularınızı göstermekte tereddüt ediyorsunuz, belki de bu konuda biraz çekingen davranıyorsunuz. Ancak, duygularınızı daha sık ve daha rahat bir şekilde ifade etmeye hazır olmanız gerekiyor.Kendinizi üzgün hissettiğinizde, belki de gözyaşlarınızı tutmak için kendinizi zorluyorsunuz. Ancak, bu duygularınızı bastırmak yerine, onları serbest bırakmayı deneyin. Üzüntünüzü gözlerinizden süzülen birkaç damla ile paylaşın. Gözyaşlarınızın duygularınızın bir yansıması olduğunu unutmayın.Öfkenizle başa çıkmakta zorlandığınızda, belki de öfkenizi bastırmaya çalışıyorsunuz. Ancak, öfkenizi ifade etmek, onunla başa çıkmak için en sağlıklı yollardan biri olabilir. Öfkenizi göstermekten çekinmeyin, çünkü bu, duygularınızı anlamanın ve onlarla başa çıkmanın bir parçasıdır.Ve en önemlisi, mutlu olduğunuzda, bu duyguyu tüm bedeninizle hissetmeye ve ifade etmeye izin verin. Yüzünüzde bir gülümseme belirmesine izin verin, çünkü bu, mutluluğunuzun en güzel ifadesidir. Kendinize bu duygusal özgürlüğü tanıyın ve duygularınızı korkusuzca ifade etmeye başlayın.

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