Evet/Hayır Testine Göre Duygularını Ne Kadar Açık Yaşıyorsun?
Evet/Hayır Testine Göre Duygularını Ne Kadar Açık Yaşıyorsun?
Bu test sizin psikolojinize göre duygularınızı etrafa nasıl belli ettiğinizi gösterecek!
Hazırsan başalayalım!
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1. Toplum içinde ağlamak sizi suçlu hissettiriyor mu?
2. Sizce ağlamak zayıflık göstergesi midir?
3. Sizce erkekler gözyaşlarını saklamalı mıdır?
4. Hayal kırıklığınızı belli eder misiniz?
5. Ağladığınız anlaşıldığında gözünüze bir şey kaçmış gibi yapar mısınız?
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6. Sinirinizi hep saklama eğiliminde misiniz?
7. Öfkeniz sizi hiç belaya soktu mu?
8. Birine karşı his beslemeye başladığınızda bu günlük hayatınıza etki ediyor mu?
9. Sevdiklerinize karşı hislerinizi açmaktan korkuyor musunuz?
10. En son gerçekten içten kahkaha attığınız zamanı hatırlıyor musunuz?
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Duygularını sır gibi saklıyorsun!
Duygularını belli etmekten çekinmiyorsun!
Duygularını belli etme konusunda emin değilsin!
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