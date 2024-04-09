Sen Bir Dizide Oynayacak Olsaydın Hangi Rolü Oynardın?
Sen Bir Dizide Oynayacak Olsaydın Hangi Rolü Oynardın?
Sen eğer bir dizide rol alsaydın hangi rolü oynardın?
Seçimlerini yap hangi rolü sana verirler söyleyelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç bakalım!
3. Söyle bakalım, iyi sır tutabilir misin?
4. Peki sen inatçı biri misin?
5. Sen arkadaş grubunun neyisin?
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6. Sence aşk diye bir şey var mı?
7. Peki sevgili olacağın kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi olmak zorunda?
8. Senin için hangisi daha zor?
9. Bu hayatta en çok değer verdiğin kişi kim?
10. Son soru, kendini ne kadar seviyorsun? (1=en az, 4=en çok)
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Sen dizinin başrolüsün!
Sen başrolün en yakın arkadaşısın!
Sen dizinin neşesisin!
Sen başrolün düşmanısın!
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