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Sen Bir Dizide Oynayacak Olsaydın Hangi Rolü Oynardın?

Sen Bir Dizide Oynayacak Olsaydın Hangi Rolü Oynardın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 16:32

Sen eğer bir dizide rol alsaydın hangi rolü oynardın?

Seçimlerini yap hangi rolü sana verirler söyleyelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç bakalım!

3. Söyle bakalım, iyi sır tutabilir misin?

4. Peki sen inatçı biri misin?

5. Sen arkadaş grubunun neyisin?

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6. Sence aşk diye bir şey var mı?

7. Peki sevgili olacağın kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi olmak zorunda?

8. Senin için hangisi daha zor?

9. Bu hayatta en çok değer verdiğin kişi kim?

10. Son soru, kendini ne kadar seviyorsun? (1=en az, 4=en çok)

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Sen dizinin başrolüsün!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle başrol olarak dünyaya gelmişsin. Bir dizide oynayacak olsaydın herkesin hayranla baktığı başrol olurdun! Arkadaşlarınla olan iletişimin, aşk hayatın, kendine olan tavrın ve hayata bakış açın tam da bir başrolün sahip olduğu özellikler. Bazı klişeleşmiş başrol tiplemeleri vardır ya hani, sanki senden esinlenip yapmışlar!

Sen başrolün en yakın arkadaşısın!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle başrolün en yakın arkadaşı olarak dünyaya gelmişsin. Bir dizi aç ve başrolün en yakın arkadaşına bak! İşte sen de o rolü oynayabilirdin. Yer yer eğlenceli karakterin, yer yer sakinliğin, olayların bütününe hakimliğin ve arkadaşlarına olan bağlılığınla başrolün en yakın arkadaşı rolü tam da sana göre. Unutma bazı dizilerde en sevilen karakter onlar olur!

Sen dizinin neşesisin!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle dizinin en eğlenceli karakteri olurdun! Dizinin konusu ne olursa olsun vazgeçilmez bir karakter tiplemesi olan komik karakter işte sensin! Eğlence anlayışın, herkesle aranın iyi olması ve mizah seviyenin yüksekliği seni dizilerin aranan karakteri yapıyor! Unutma herkes eğlenceli karakterleri sever!

Sen başrolün düşmanısın!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle dizinin kötü karakterisin. Başrolün her zaman rekabet içerisinde olduğu karakter sensin! Aslında başrol karakter ile birçok ortak özelliğiniz var fakat sen onun kadar iyimser değilsin. Karakterin, duruşun, inatçılığın ve kendini başrolün kendini sevdiğinden daha fazla sevişin seni onun düşmanı yapıyor! Unutma dizilerin en çekici karakteri her zaman kötü karakterlerdir!

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