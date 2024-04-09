Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle dizinin kötü karakterisin. Başrolün her zaman rekabet içerisinde olduğu karakter sensin! Aslında başrol karakter ile birçok ortak özelliğiniz var fakat sen onun kadar iyimser değilsin. Karakterin, duruşun, inatçılığın ve kendini başrolün kendini sevdiğinden daha fazla sevişin seni onun düşmanı yapıyor! Unutma dizilerin en çekici karakteri her zaman kötü karakterlerdir!