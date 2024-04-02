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İlişkini Anlat: Sevgilinin Hatalarını Söyleyelim!

İlişkini Anlat: Sevgilinin Hatalarını Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 12:43

Bize ilişkini anlat sana sevgilinin hatalarını söyleyelim!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sevgilin hata yaptığında bunu nasıl telafi eder?

4. Sen mi alttan alan tarafsın o mu?

5. Birbirinize ne kadar süre küs kalabiliyorsunuz?

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6. Siz hem sevgili hem arkadaş olmayı başarabiliyor musunuz?

7. Sevgiline derdini anlatabiliyor musun?

8. Sence sevgilin seni ne kadar iyi tanıyor? (1=en az, 4=en çok)

9. Sevgilinin seni aldatma ihtimalini de puanla bakalım!

10. Son olarak, sizi ne ayırır?

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Sevgilinin hiçbir hatası yok!

Verdiğin cevaplara göre sevgilinin sana çok bağlı biri olduğunu düşünüyorum. İlişkiniz çok güzel ilerliyor ve birbirinize duyduğunuz saygı, sevgi çok fazla. İlişkiyi bir kenara bıraksak bile sizin arkadaşlığınız da çok güzel. Hatasız kul olmaz derler ama senin sevgilin ilişkinizde hatasız ilerliyor gibi duruyor. Aman nazar değmesin! Mutluluklar!

Sevgilinin tek hatası yersiz konuşmaları!

Verdiğin cevaplara göre sevgilinin seni, seninde onu çok sevdiğin ortada. İlişkinizde her ilişkide olan sorunların en ufak şekli oluyor gibi. Göz önüne çıkabilecek tek sorun sevgilinin rahat bir kişiliğe sahip olması. Kimseden çekinmiyor ve senin onu iyi tanıdığını zaten biliyor. Tam da bu sebeple bazen söylenmemesi gerekeni söylüyor yada söylenmemesi gereken yerde söylüyor olabilir. Bu durum her ne kadar senin sinirini bozsada bunun tek sebebi senin sevgilinin özgüvenli ve rahat biri olmasından kaynaklanıyor.  Bu da sorun mu canım! Sıkma canını! 

Sevgilinin hatası seni yeteri kadar tanımaması!

Sen sevgilinin seni ne kadar iyi tanıdığını düşünüyorsan o düşüncenden biraz kıs derim. Sevgilin hala seni tanıma aşamasında çünkü. Sen onu ondan daha iyi tanıyor olabilirsin ama onun insanları tanıması ve benimsemesi için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Bu süreç içerisinde elbette ki sorunlarınız olabilir. Onun yaptığı davranışlara bozulabilirsin ama sıkma canını! Biraz daha vakit tanı ve her şeyin nasıl rayına oturduğunu izle. 

Senin sevgilinin hatası çok!

Verdiğin cevaplara göre henüz oturmamış bir ilişki görüyorum. Bunun sebebi elbette tek taraflı değil. Senin de sevgilinin de hataları var. Bu hataların en büyük sebebi birbirinizi o kadar da iyi tanımamanız, yeteri kadar vakit geçirmemeniz. Duygularınızı, hislerinizi birbirinize dürüst bir şekilde belli edemiyorsunuz çünkü birbirinize hala yabancısınız. Bu konuda sen daha yapıcı bir insanken sevgilin daha çekingen kalıyor olabilir. Bu durum sevgilinin hatalarından en büyüğü aslında. Çünkü bu çekingenliğini aşarsa gerisi çorap söküğü gibi gelicek!

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moonlight

Sevgilinin tek hatası yersiz konuşmaları! çenesi düşesice :))

seremonix

Sevgilinin hiçbir hatası yok!

Emel

Senin sevgilinin hatası çok! Bir de kendisi kabul etse bunu ama asla toz kondurmaz kendine 😂