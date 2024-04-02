İlişkini Anlat: Sevgilinin Hatalarını Söyleyelim!

Verdiğin cevaplara göre sevgilinin seni, seninde onu çok sevdiğin ortada. İlişkinizde her ilişkide olan sorunların en ufak şekli oluyor gibi. Göz önüne çıkabilecek tek sorun sevgilinin rahat bir kişiliğe sahip olması. Kimseden çekinmiyor ve senin onu iyi tanıdığını zaten biliyor. Tam da bu sebeple bazen söylenmemesi gerekeni söylüyor yada söylenmemesi gereken yerde söylüyor olabilir. Bu durum her ne kadar senin sinirini bozsada bunun tek sebebi senin sevgilinin özgüvenli ve rahat biri olmasından kaynaklanıyor. Bu da sorun mu canım! Sıkma canını!