İlişkini Anlat: Sevgilinin Hatalarını Söyleyelim!
İlişkini Anlat: Sevgilinin Hatalarını Söyleyelim!
Bize ilişkini anlat sana sevgilinin hatalarını söyleyelim!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sevgilin hata yaptığında bunu nasıl telafi eder?
4. Sen mi alttan alan tarafsın o mu?
5. Birbirinize ne kadar süre küs kalabiliyorsunuz?
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6. Siz hem sevgili hem arkadaş olmayı başarabiliyor musunuz?
7. Sevgiline derdini anlatabiliyor musun?
8. Sence sevgilin seni ne kadar iyi tanıyor? (1=en az, 4=en çok)
9. Sevgilinin seni aldatma ihtimalini de puanla bakalım!
10. Son olarak, sizi ne ayırır?
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Sevgilinin hiçbir hatası yok!
Sevgilinin tek hatası yersiz konuşmaları!
Sevgilinin hatası seni yeteri kadar tanımaması!
Senin sevgilinin hatası çok!
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Sevgilinin tek hatası yersiz konuşmaları! çenesi düşesice :))
Sevgilinin hiçbir hatası yok!
Senin sevgilinin hatası çok! Bir de kendisi kabul etse bunu ama asla toz kondurmaz kendine 😂