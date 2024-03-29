Senin Ruhunun Neye İhtiyacı Var?
Senin Ruhunun Neye İhtiyacı Var?
10 soruluk testte vereceğin cevaplara göre senin ruhunun neye ihtiyacı var?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi yaşını seç bakalım!
3. Son zamanlarda nasıl hissediyorsun?
4. En son ne zaman ağladın?
5. Hiçbir şey yapmadığın gün sen kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Hayallerini gerçekleştirecek misin?
7. Geçmişe dair keşkelerin ya da pişmanlıkların var mı?
8. Stres seviyeni puanlar mısın? (1=en az, 4=en çok)
9. Etrafındaki insanların senin hakkında ne düşündüğünü kafaya takar mısın?
10. Son soru, aşk hayatındaki problem ne?
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Senin ruhunun bir yere ait olması gerekiyor!
Senin sana iyi gelecek insanlara ihtiyacın var!
Senin ruhunun meditasyona ihtiyacı var!
Senin ruhunun birçok şeye ihtiyacı var!
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