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Senin Ruhunun Neye İhtiyacı Var?

Senin Ruhunun Neye İhtiyacı Var?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 15:01

10 soruluk testte vereceğin cevaplara göre senin ruhunun neye ihtiyacı var?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi yaşını seç bakalım!

3. Son zamanlarda nasıl hissediyorsun?

4. En son ne zaman ağladın?

5. Hiçbir şey yapmadığın gün sen kendini nasıl hissediyorsun?

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6. Hayallerini gerçekleştirecek misin?

7. Geçmişe dair keşkelerin ya da pişmanlıkların var mı?

8. Stres seviyeni puanlar mısın? (1=en az, 4=en çok)

9. Etrafındaki insanların senin hakkında ne düşündüğünü kafaya takar mısın?

9. Etrafındaki insanların senin hakkında ne düşündüğünü kafaya takar mısın?

10. Son soru, aşk hayatındaki problem ne?

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Senin ruhunun bir yere ait olması gerekiyor!

Senin hayatın tıkırında gidiyor aslında ama ufak tefek eksiklikler yok değil. Bazen kendini yalnız hissedebiliyorsun, bazen olman gereken yerde değilmişsin gibi hissediyorsun. Tam da bu sebeplerle ruhunun ihtiyacı olan şey bir yer. Sen bir yere ait olmak istiyorsun!

Senin sana iyi gelecek insanlara ihtiyacın var!

Senin yanın çok kalabalık ama bu kalabalık seni tatmin etmiyor. Senin seni anlayan, seni yargılamayan insanlara ihtiyacın var. Etrafındaki insanların sana iyi gelmediğini ya da yeteri kadar iyi gelmediğini farketmişsin ve ruhun bir arayışa geçmiş gibi

Senin ruhunun meditasyona ihtiyacı var!

Bu sıralar yorulmuş, bitkin düşmüş olabilirsin. Yaşadığın hayat sana ağır gelmiş gibi. Rahatlamaya ihtiyacın var ve ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. Ufak bir araştırmayla sana iyi gelecek meditasyon çeşidini bulabilirsin! Rahatla, dinlen ve kendine gel!

Senin ruhunun birçok şeye ihtiyacı var!

Senin psikoloji bu aralar çöküşte! Yorgunluk desen var, bıkmışlık desen var, var da var! Senin hem sakinleşmen gerek, hem dinlenmen gerek hem de birine ait olman gerek. Yalnızlık seni yormuş. Etrafındaki insanların sana yabancı gelmesi seni üzmüş. Hem tek başına olmak istiyorsun hem etrafın kalabalık olsun istiyorsun. Sorun yok çünkü bu kötü günleri de halledeceksin!

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