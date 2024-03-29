Senin Ruhunun Neye İhtiyacı Var?

Senin psikoloji bu aralar çöküşte! Yorgunluk desen var, bıkmışlık desen var, var da var! Senin hem sakinleşmen gerek, hem dinlenmen gerek hem de birine ait olman gerek. Yalnızlık seni yormuş. Etrafındaki insanların sana yabancı gelmesi seni üzmüş. Hem tek başına olmak istiyorsun hem etrafın kalabalık olsun istiyorsun. Sorun yok çünkü bu kötü günleri de halledeceksin!